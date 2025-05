La Ferrari prevede una svolta nel campionato di F1

Ferrari sembra aver preso una partenza in ritardo nella corsa al titolo mondiale piloti, come sottolineato dal team principal Fred Vasseur. Il dirigente evidenzia che la lotta per il titolo è tutt'altro che decisa e che il quadro della stagione potrebbe evolversi notevolmente con l’avanzare delle gare.

Nel 2025 la McLaren ha dominato le competizioni: Oscar Piastri ha conquistato tre vittorie consecutive, finché il weekend scorso Max Verstappen è riuscito a imporsi, mentre Lando Norris e lo stesso Piastri si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto.

La scuderia attuale si trova ben 132 punti avanti rispetto alla Mercedes nel campionato costruttori; tuttavia, Vasseur avverte che questo vantaggio potrebbe essere messo in discussione durante il Gran Premio di Spagna, in programma tra due settimane.

Ad Imola, Lewis Hamilton ha sorprendentemente scalato dalla dodicesima posizione fino a concludere in quarta, riuscendo così a posizionarsi al sesto posto nella classifica generale piloti. L’ex campione dimostra ancora oggi di poter recuperare terreno nella corsa al titolo, confermando che la competizione resta aperta fino all’ultimo giro.

"È ormai difficile apportare grandi aggiornamenti alla vettura dopo quattro anni di regolamenti invariati. Adesso la partita si gioca sui dettagli," ha dichiarato Vasseur a Sky Sports F1 prima della gara a Imola. Il team director ha inoltre aggiunto: "Il Gran Premio di Spagna rappresenterà senza dubbio il maggiore cambiamento della stagione, poiché introdurrà un nuovo spoiler anteriore. Sebbene questo possa modificare l’immediato assetto competitivo, è probabile che il leader della tappa mantenga comunque il proprio vantaggio, pur evidenziando differenze in termini di prestazioni."

Gran Premio di Spagna: un punto di svolta nella F1 2025

A Barcellona le scuderie apporteranno miglioramenti significativi alle loro monoposto, mentre il Gran Premio di Spagna acquisisce un’importanza particolare grazie ai test sui nuovi spoiler flessibili condotti dalla FIA.

All’inizio dell’anno era stato annunciato che, a partire da questa gara, verranno attuati controlli più severi sugli spoiler anteriori, con prove programmate tra il 30 maggio e il 1° giugno.

Con questa misura, il margine di flessione consentito verrà ridotto, passando da 15 mm a 10 mm, una regolamentazione che aveva finora favorito la McLaren all’inizio della stagione.

Anche Christian Horner condivide queste considerazioni, sostenendo che la nuova direttiva potrebbe privare la McLaren del vantaggio attuale e, di conseguenza, riscrivere l’assetto competitivo del campionato 2025.

