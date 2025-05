Hamilton rilascia un'intervista piccante sulla Ferrari dopo il GP dell'Emilia-Romagna

Un Lewis Hamilton rinnovato ha concesso un'intervista vibrante alla stampa italiana dopo il Gran Premio di Imola, la sua prima gara in Ferrari davanti al caloroso pubblico della Scuderia.

I tifosi sono accorsi in gran numero per assistere a questo debutto in Italia. Sebbene la sessione di qualifiche di sabato abbia creato qualche delusione per il campione e per Charles Leclerc, la gara di domenica ha saputo coronare ogni aspettativa.

Dopo la ripresa successiva all'intervento del safety car, Hamilton ha messo in scena una rimonta straordinaria. Con superamenti strategici sul compagno di squadra e su Alex Albon, il pilota è riuscito a ottenere il miglior risultato della stagione, chiudendo al quarto posto.

Terminata la competizione, lo stesso Hamilton si è aperto con Sky Sports Italia commentando la sua performance. In risposta alle recenti critiche emerse, tra cui tesi scambi radiofonici a Miami, ha iniziato l'intervista con un sorriso: “Mi auguro di sentire parole positive”. Quando l’intervistatore ha reagito in maniera un po’ difensiva, il sette volte campione ha aggiunto: “Non dico che non siano state dette cose gentili”.

Hamilton entusiasmato per il risultato a Imola

Il pilota, quarantenne, è stato interrogato sui sentimenti provati dopo aver conquistato il quarto posto di fronte al caloroso pubblico italiano, e su come l’accoglienza dei tifosi abbia segnato il suo weekend. “Sono davvero felice. L’esperienza con i tifosi... è stata incredibile! Grazie a tutti coloro che sono venuti”, ha dichiarato con entusiasmo.

Ha poi sottolineato quanto sia stato speciale vedere quella marea di rosso: “Non sapevo cosa aspettarmi e quante persone sarebbero arrivate, ma era chiaro che si trattava di una delle maggiori affluenze che abbiamo mai visto qui. Mi ha riportato alla mente i tempi in cui guardavo Michael Schumacher in pista e si percepiva quel legame unico. Volevo conservare quel ricordo”.

Hamilton ha riconosciuto, inoltre, che pur non aspettandosi di raggiungere il quarto posto, considerando il distacco dalla testa della classifica, la vettura si è comportata in maniera eccezionale. Ha evidenziato anche il significativo miglioramento nei rapporti con l’ingegnere di gara Riccardo Adami, specialmente dopo i toni polemici di Miami.

“Il team ha eseguito una strategia fantastica; tutto è scorrso con calma, dalla comunicazione tra Riccardo e me all’efficienza durante i pit stop. Insieme, è stata una prestazione brillante. Anche se avrei desiderato avere più giri per lottare per il podio, la performance complessiva è stata davvero notevole.”

