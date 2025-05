Questa è la classifica PILOTI dopo il GP di Imola.

Il Gran Premio dell'Emilia-Romagna ha regalato una giornata all’insegna della supremazia di Max Verstappen, che ha preso subito il comando fin dalla prima curva e non ha mai lasciato spazio agli avversari.

Il pilota olandese ha dimostrato la sua grande determinazione e abilità, mantenendo un ritmo costante che ha messo in ombra la concorrenza. Lo spettacolo offerto in pista ha confermato il dominio di Verstappen, rendendo questa gara un capitolo memorabile in una stagione sempre più combattuta.

Non sono mancati gli alti e bassi per gli altri protagonisti del campionato. Oscar Piastri, infatti, ha ulteriormente perso terreno nella corsa al titolo dopo essersi piazzato al terzo posto a Miami, mentre il suo compagno di squadra si è fermato al secondo, lasciando la leadership nelle mani di Verstappen. Antonelli, il migliore debuttante, purtroppo non ha potuto arrivare al traguardo a causa dell’abbandono. Anche i piloti spagnoli hanno vissuto un pomeriggio altalenante: Fernando Alonso è uscito dalla zona punti, mentre Carlos Sainz è riuscito a segnare, senza riuscire a superare nuovamente Alexander Albon.

In un segnale positivo, Lewis Hamilton ha mostrato una prestazione incoraggiante nella sua quarta gara con la Ferrari, riuscendo a chiudere al quarto posto, davanti a Charles Leclerc e confermando così la sua capacità di adattarsi a nuove sfide e condizioni.

Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?

1. Óscar Piastri – 146 punti

2. Lando Norris – 133 punti

3. Max Verstappen – 124 punti

4. George Russell – 99 punti

5. Charles Leclerc – 61 punti

6. Lewis Hamilton – 53 punti

7. Andrea Kimi Antonelli – 48 punti

8. Alexander Albon – 40 punti

9. Esteban Ocon – 14 punti

10. Lance Stroll – 14 punti

11. Carlos Sainz – 11 punti

12. Yuki Tsunoda – 10 punti

13. Pierre Gasly – 7 punti

14. Isack Hadjar – 7 punti

15. Oliver Bearman – 6 punti

16. Nico Hülkenberg – 6 punti

17. Fernando Alonso – 0 punti

18. Liam Lawson – 0 punti

19. Franco Colapinto – 0 punti

20. Gabriel Bortoleto – 0 punti

