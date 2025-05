Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP di Imola

Il Gran Premio di Emilia-Romagna ha confermato l'indiscusso dominio della McLaren in Formula 1, ma ha anche mostrato spunti interessanti per quanto riguarda la classifica dei costruttori, con segnali positivi da parte di Red Bull e Ferrari.

All'Autodromo Enzo e Dino Ferrari la gara si è trasformata in una sfida in cui nessun pilota ha potuto contare su margini di manovra, a causa dei continui interventi del safety car e dei problemi ai motori di alcune vetture. La Mercedes non è riuscita a mantenere la giusta continuità, mentre Ferrari e Red Bull hanno saputo sfruttare la situazione: Verstappen ha conquistato la vittoria, con Hamilton che si è piazzato quarto e Leclerc al sesto posto.

Un ulteriore elemento di rilievo è il ritorno in forte forma della Williams, che ha assicurato buone posizioni in griglia grazie a prestazioni convincenti di Albon e Sainz, classificatisi rispettivamente quinto e ottavo.

Come si presenta il Campionato dei Costruttori dopo il GP di Emilia-Romagna?

1. McLaren 279 punti

2. Mercedes 147 punti

3. Red Bull Racing 131 punti

4. Ferrari 114 punti

5. Williams 51 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 14 punti

8. Racing Bulls 10 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

