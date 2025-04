F1 Ferrari Oggi: Forte sulla prestazione di Hamilton; Domenicali affianca il clamoroso Antonelli per la Ferrari

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di giovedì 17° aprile 2025 in Formula 1.

Charles Leclerc potrebbe trovarsi in una situazione critica in Ferrari a causa di Lewis Hamilton. ::: LEGGI DI PIÙ

Han annunciato quando arriveranno i prossimi aggiornamenti al SF‑25 della Ferrari. ::: LEGGI DI PIÙ

L'ex presidente della Ferrari, Luca di Montezemolo, ha espresso ammirazione per Kimi Antonelli, il giovane talento in ascesa nella Mercedes, sottolineando come il suo percorso ideale avrebbe dovuto portarlo verso la scuderia rossa. ::: LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno portato la loro rivalità a un livello inaspettato: si sfidano negli scacchi comodamente da letto, anche se a grande distanza. Il britannico gioca da Monaco, mentre il monegasco risponde dal cuore di Londra. ::: LEGGI DI PIÙ

Fred Vasseur ha dichiarato, durante la conferenza stampa post Gran Premio del Bahrain, che Lewis Hamilton deve adattarsi rapidamente al nuovo ambiente Ferrari, un passaggio fondamentale per ambire al successo. ::: LEGGI DI PIÙ

Il CEO della F1, Stefano Domenicali, ha scommesso sul futuro del giovane pilota della Mercedes, Kimi Antonelli, auspicando un eventuale arrivo in Ferrari dopo un avvio di carriera estremamente promettente. ::: LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato