Ferrari, FORTE sulla prestazione di Hamilton

Fred Vasseur ha dichiarato, durante la conferenza stampa post Gran Premio del Bahrain, che Lewis Hamilton deve adattarsi rapidamente al nuovo ambiente Ferrari, un passaggio fondamentale per ambire al successo.

Dopo dodici stagioni con Mercedes, il pilota si trova ora a dover abituarsi a una nuova monoposto e a un team diverso, che comporta notevoli sfide di adattamento.

Durante la sessione di qualifiche al Bahrain, Hamilton ha incontrato alcune difficoltà, riuscendo a piazzarsi solo al nono tempo. Tuttavia, in gara è riuscito a riscattarsi, concludendo al quinto posto, subito dietro al suo compagno di squadra. Il pilota ha spiegato che la nuova vettura richiede uno stile di guida totalmente differente, dovuto, tra l’altro, al passaggio dai freni Carbon Industries, usati in Mercedes, ai sistemi Brembo. Tale cambiamento implica un importante adeguamento della tecnica, in particolare per quanto riguarda l’uso efficace del freno motore, elemento finora poco sfruttato.

Il responsabile del team ha commentato: "Non si possono sostituire dodici anni di collaborazione in due settimane o in due gare. Tutti in squadra devono migliorare, ed è positivo vedere Lewis con la mentalità orientata a superarsi e ad adattarsi alla nuova monoposto." Vasseur si è detto soddisfatto dei progressi dimostrati da Hamilton nel corso del weekend, sottolineando come il pilota abbia saputo, sabato, prendere le giuste direzioni, mostrando una forma eccellente domenica.

Questa evoluzione positiva è un segnale che Hamilton sta ritrovando il suo ritmo in Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha espresso entusiasmo per le migliorie introdotte, come il nuovo fondo e il diffusore della vettura, affermando che tali aggiornamenti presto daranno i loro frutti.

Hamilton vuole fare meno aggiustamenti alla configurazione

Nel corso della gara, Hamilton ha notato come, progressivamente, la sua connessione con la Ferrari si fosse rafforzata. "Nel tratto intermedio mi sono sentito veramente in sintonia con la vettura: il mio stile di guida sembrava calzare a pennello in quel momento. Questo weekend mi ha insegnato tantissimo, probabilmente più di ogni precedente esperienza", ha commentato il pilota al termine della prova.

Questa capacità di legarsi alla macchina risulta essenziale per il suo sviluppo all’interno del team. Hamilton ha inoltre evidenziato che il vero margine di miglioramento si concretizzerà durante le sessioni di qualificazione, che rappresentano il suo obiettivo principale, e ha manifestato l’intenzione di ridurre al minimo gli interventi di set-up nel corso dei weekend di gara.

