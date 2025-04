I vertici della F1 chiedono Kimi Antonelli alla Ferrari

Il CEO della F1, Stefano Domenicali, ha scommesso sul futuro del giovane pilota della Mercedes, Kimi Antonelli, auspicando un eventuale arrivo in Ferrari dopo un avvio di carriera estremamente promettente. La sua rapida ascesa in pista attira l’attenzione non solo in Italia, ma in tutto il panorama mondiale dell’automobilismo.

Attualmente, Antonelli è l’unico pilota italiano presente sul grid e il primo ad essere ingaggiato a tempo pieno dal paese dal 2021, quando Antonio Giovinazzi vestì la tuta Ferrari. Questo lo rende un candidato particolarmente interessante per un futuro passaggio nella leggendaria scuderia italiana.

L’ex presidente di Ferrari, Luca Di Montezemolo, aveva già lasciato intendere durante il Gran Premio di Bahrain di aver sognato un percorso con Antonelli in Ferrari; ora anche il CEO della F1 si unisce a questo sostegno. Tali dichiarazioni rafforzano l’aspettativa che il talento italiano possa presto illuminare la Scuderia.

«Kimi in Ferrari? Un pilota italiano su una vettura italiana... Abbiamo bisogno di qualcuno che, soprattutto nell’attuale contesto, diventi un punto di riferimento per le nuove generazioni», ha dichiarato Domenicali in un’intervista a Radio Rai Gr Parlamento. Ha aggiunto: «Sarebbe fantastico, anche se, al momento, Toto Wolff sembra non condividere completamente questa visione.»

Potrebbe Antonelli approdare in Ferrari?

Nonostante le sue radici italiane, Antonelli ha beneficiato fin dall’inizio del programma per giovani piloti della Mercedes, che gli ha permesso di saltare la F3 per approdare direttamente al campionato di F2 nel 2024, dimostrando di avere il talento necessario per affrontare sfide di maggior calibro.

Pur concludendo il campionato al sesto posto, la Mercedes era convinta che il giovane di 18 anni potesse rivelarsi il sostituto ideale per Lewis Hamilton. Finora, il team è stato ricompensato per aver scommesso su questo promettente talento emergente.

Il debuttante ha collezionato risultati solidi in tre delle quattro gare del 2025, pur rimanendo leggermente indietro rispetto al più esperto George Russell, i cui podi hanno spinto la Mercedes a contendersi la corsa per il titolo mondiale.

«Dobbiamo concedergli il tempo per crescere; è un ragazzo straordinario», ha commentato Domenicali. «Vederlo entrare nel paddock accompagnato dalla sua famiglia e dalla sorellina conferisce un tocco quasi romantico al mondo del motorsport, e in pista, con il casco abbassato, dimostra tutta la sua velocità. È ancora presto per paragonarlo a dei campioni, ma di certo diventerà una figura di spicco nel nostro universo.»

