Charles Leclerc, IN PERICOLO a causa di Hamilton

Charles Leclerc potrebbe trovarsi in una situazione critica in Ferrari a causa di Lewis Hamilton.

Secondo le parole di Juan Pablo Montoya a Plejmo, la situazione tra i due piloti potrebbe diventare tesa: “Lewis Hamilton si sta punendo da solo perché non sta rendendo al meglio, ma non si sente a suo agio.

Credo che tutti stiano lavorando duramente per farlo sentire comodo. Ma la conseguenza è che, se si concentrano troppo sul fatto che Lewis si senta a suo agio, a lungo termine avranno problemi con Charles. Guardate Max. Ogni volta che Max è velocissimo, il suo compagno di squadra è lontano anni luce.

Quando invece il compagno è vicino, non sono così veloci. Non sono così competitivi. Guardate Checo. Due anni fa, quando Checo ha iniziato la stagione molto bene, si pensava che entrambi avrebbero lottato per il titolo. Ma quando hanno finalmente adattato la macchina a ciò che voleva Max, Checo non è più riuscito a guidarla.

Credo che alla Ferrari potrebbe succedere la stessa cosa. Man mano che sviluppano la vettura per Lewis, affinché si senta a suo agio, tutti questi fattori potrebbero compromettere il rendimento di Charles. Quindi sarà interessante vedere fino a che punto la Ferrari si spingerà per far star bene Lewis”, ha commentato.

Come si configura il Campionato Piloti dopo il GP del Bahrein?

Il Gran Premio del Bahrein ha visto una performance dominante della McLaren, con Oscar Piastri e Lando Norris che hanno aperto la corsa al titolo. Lando Norris mantiene il primato nel Campionato Piloti della F1 in questa stagione 2025, dopo essersi piazzato al terzo posto a Sakhir.

Antonelli, il miglior rookie della stagione, è rimasto fuori punteggio nonostante la sua miglior prestazione in qualifica. I piloti spagnoli hanno vissuto una giornata da incubo in Giappone: sebbene Alonso abbia completato la sua prima gara, ha concluso fuori punteggio, e Carlos Sainz ha dovuto abbandonare, continuando a essere messo in difficoltà da Alexander Albon.

La quarta gara di Lewis Hamilton con Ferrari ha suscitato sensazioni contrastanti, in quanto continua a faticare per restare al passo con Leclerc.

