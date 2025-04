La data per i prossimi MIGLIORAMENTI Ferrari

Han annunciato quando arriveranno i prossimi aggiornamenti al SF‑25 della Ferrari.

Secondo quanto riportato da AutoRacer.it, il team italiano ha già in programma le successive modifiche al suo monoposto: “Per quanto riguarda i tempi per il nuovo aggiornamento, non abbiamo ancora certezze sulla data di arrivo – non a Miami.

"Quello che sappiamo è che questo intervento risulta addirittura più importante di quello apportato per il Bahrain, e questa volta mira a correggere le limitazioni del SF‑25. Un nuovo diffusore posteriore, meno pronunciato, sarà a disposizione per il Gran Premio di Jeddah. Ferrari deciderà giovedì sera se utilizzarlo o meno.

"Gli ingegneri hanno evidenziato come il problema del monoposto sia soprattutto di natura aerodinamica, in quanto la vettura è risultata troppo sensibile alle variazioni dell’altezza di marcia. Questo è il settore su cui stanno concentrando gli sforzi per il prossimo aggiornamento”, hanno spiegato in diretta.

Come è rimasto il Campionato Costruttori dopo il GP del Bahrain?

Il Gran Premio del Bahrain ha segnato la continuazione del dominio McLaren in Formula 1, anche se non sono mancate alcune sorprese.

Sul circuito di Sakhir non c’è stato margine d’errore per nessuno dei piloti, sia veterani che rookie, tutti in un modo o nell’altro vittime dell’elevato degrado gomme che ha caratterizzato la pista.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza, sfruttando al meglio la gara, e la Red Bull è finalmente riuscita a portare entrambi i piloti a punti. Una gradita sorpresa è il fatto che la Haas continui a raccogliere punti nel Campionato Costruttori, posizionandosi addirittura davanti ad Aston Martin e Williams.

1. McLaren – 151 punti

2. Mercedes – 93 punti

3. Red Bull Racing – 71 punti

4. Ferrari – 57 punti

5. Haas – 20 punti

6. Williams – 19 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 7 punti

9. Alpine – 6 punti

10. Kick Sauber – 6 punti

