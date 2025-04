La Ferrari rivela la peggiore notizia possibile sulla McLaren

La Ferrari ha rivelato la peggior notizia possibile su McLaren e sul resto del campionato 2025 di Formula 1.

Fred Vasseur, team principal del Cavallino, ha parlato con la stampa in vista del prossimo Gran Premio d’Arabia Saudita e ha detto quanto segue sul livello delle squadre in lotta al vertice: “La McLaren è davanti a tutti. Sono tra i 2 e i 3 decimi più veloci di noi, ed è una differenza enorme. Stiamo lottando con Mercedes e con una Red Bull indebolita.

Il primo trittico della stagione si conclude a Gedda, su un circuito che presenta caratteristiche molto diverse rispetto a quello del Bahrain dello scorso weekend, sia per il layout che per la superficie dell’asfalto.

“A Sakhir abbiamo fatto piccoli passi avanti in termini di competitività, grazie al miglioramento delle prestazioni della vettura e all’ottimo lavoro del team, sia in qualifica che in gara.

In questi giorni a Maranello abbiamo continuato a lavorare duramente analizzando i dati e vogliamo affrontare la gara a Gedda con lo stesso obiettivo. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, perché è il modo migliore per cercare di sfruttare al massimo il nostro pacchetto e progredire costantemente”, ha dichiarato.

Correlato: Il VERO risultato dei miglioramenti della Ferrari in Bahrain

Come si configura il Campionato Piloti dopo il GP del Bahrein?

Il Gran Premio del Bahrein ha visto una performance dominante della McLaren, con Oscar Piastri e Lando Norris che hanno aperto la corsa al titolo. Lando Norris mantiene il primato nel Campionato Piloti della F1 in questa stagione 2025, dopo essersi piazzato al terzo posto a Sakhir.

Antonelli, il miglior rookie della stagione, è rimasto fuori punteggio nonostante la sua miglior prestazione in qualifica. I piloti spagnoli hanno vissuto una giornata da incubo in Giappone: sebbene Alonso abbia completato la sua prima gara, ha concluso fuori punteggio, e Carlos Sainz ha dovuto abbandonare, continuando a essere messo in difficoltà da Alexander Albon.

La quarta gara di Lewis Hamilton con Ferrari ha suscitato sensazioni contrastanti, in quanto continua a faticare per restare al passo con Leclerc.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato