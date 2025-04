Il VERO risultato dei miglioramenti della Ferrari in Bahrain

Se è emerso quanto Ferrari abbia realmente tratto vantaggio dai miglioramenti apportati al Gran Premio del Bahrain.

Secondo quanto riportato da AutoRacer.it, il team di Maranello ha già compreso quali sono state le conseguenze degli ultimi aggiornamenti introdotti: “Mentre il nuovo fondo ha garantito circa un decimo in più di prestazione, il che equivarrebbe a 5 punti di carico. Da qui si deve ripartire per capire e spingere più in alto la SF-25.

A Maranello, gli ingegneri stanno lentamente risolvendo il puzzle, mentre è stato scoperto e risolto un difetto legato all’alimentazione del cambio. Loic Serra sta spingendo forte sul piano aerodinamico: vuole che la SF-25 venga aggiornata in tutte le aree, ed è già previsto un importante pacchetto di aggiornamenti più avanti.

Nel breve termine, il team punta a fare progressi a piccoli passi, mentre sulla monoposto verranno installati nuovi condotti dei freni posteriori nel design interno — che non devono essere dichiarati — e una nuova variante del profilo dell’alettone posteriore, più uno scarico rivisto, sarà disponibile”, hanno riportato.

Come è rimasto il Campionato Costruttori dopo il GP del Bahrain?

Il Gran Premio del Bahrain ha segnato la continuazione del dominio McLaren in Formula 1, anche se non sono mancate alcune sorprese.

Sul circuito di Sakhir non c’è stato margine d’errore per nessuno dei piloti, sia veterani che rookie, tutti in un modo o nell’altro vittime dell’elevato degrado gomme che ha caratterizzato la pista.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza, sfruttando al meglio la gara, e la Red Bull è finalmente riuscita a portare entrambi i piloti a punti. Una gradita sorpresa è il fatto che la Haas continui a raccogliere punti nel Campionato Costruttori, posizionandosi addirittura davanti ad Aston Martin e Williams.

1. McLaren – 151 punti

2. Mercedes – 93 punti

3. Red Bull Racing – 71 punti

4. Ferrari – 57 punti

5. Haas – 20 punti

6. Williams – 19 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 7 punti

9. Alpine – 6 punti

10. Kick Sauber – 6 punti

