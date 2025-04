ULTIMA ORA: Vogliono Kimi Antonelli alla Ferrari!

È stato detto che Andrea Kimi Antonelli sarebbe potuta essere un’interessante opzione per la Ferrari, e alcuni rimpiangono la sua unione con la Mercedes.

Luca Di Montezemolo, ex presidente del Cavallino Rampante, ha dichiarato a SkySports a proposito del giovane pilota italiano: “È di Bologna, come me. Mi dispiace vederlo in Mercedes. Lo avrei preso io? Forse non a 18 anni, ma lo avrei mandato in Sauber per due anni.

Toto ha saputo trovarlo e crescerlo, come fece McLaren con Lewis. Vedo i ragazzi della Ferrari molto motivati e mi piace vederli così. È una squadra a cui a volte manca leadership, lo dico in generale, ma prima o poi…

Spero che vedremo non solo un podio, ma una macchina capace di stare davanti. Ma per farlo servono tempo e organizzazione. Antonelli è un pilota di altissimo livello.

Prima di tutto, perché è al suo primo anno in Formula 1, non commette errori, è veloce e lo vedo crescere”, ha commentato.

Come si è classificato il Campionato Costruttori dopo il GP di Bahréin?

Il Gran Premio del Bahrain ha segnato la continuazione del dominio McLaren in Formula 1, anche se non sono mancate alcune sorprese.

Sul circuito di Sakhir non c’è stato margine d’errore per nessuno dei piloti, sia veterani che rookie, tutti in un modo o nell’altro vittime dell’elevato degrado gomme che ha caratterizzato la pista.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza, sfruttando al meglio la gara, e la Red Bull è finalmente riuscita a portare entrambi i piloti a punti. Una gradita sorpresa è il fatto che la Haas continui a raccogliere punti nel Campionato Costruttori, posizionandosi addirittura davanti ad Aston Martin e Williams.

1. McLaren – 151 punti

2. Mercedes – 93 punti

3. Red Bull Racing – 71 punti

4. Ferrari – 57 punti

5. Haas – 20 punti

6. Williams – 19 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 7 punti

9. Alpine – 6 punti

10. Kick Sauber – 6 punti

