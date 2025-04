Hamilton e Leclerc svelano un duello a scacchi... a letto!

Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno portato la loro rivalità a un livello inaspettato: si sfidano negli scacchi comodamente da letto, anche se a grande distanza. Il britannico gioca da Monaco, mentre il monegasco risponde dal cuore di Londra.

Il duello è stato svelato durante il lancio in diretta della Formula 1, in vista dell'inizio della stagione 2025. In quell'occasione, i nuovi arrivati in Ferrari si sono riuniti attorno al tavolo del team e, invece di lasciarsi distrarre dallo spettacolo, hanno deciso di sfidarsi in una battaglia di scacchi sui loro smartphone. Non si trattava di un semplice passatempo: durante un evento riservato agli appassionati al Gran Premio del Bahrain, entrambi hanno confidato che continuano a sfidarsi, persino dal letto prima di andare a dormire.

Hamilton e Leclerc barano a scacchi

Davanti a una folla di tifosi, Hamilton ha raccontato un episodio divertente, mentre Leclerc ha confermato l'intensità della loro rivalità. "Gli scacchi? Stavamo a letto, sebbene separati – lui a Londra e io a Monaco. Nell'ultima partita, lui era sul punto di aggiudicarsi il match e avevamo raggiunto il punteggio di 4-4, ma non riuscivo a dormire in parità, così ha suggerito di giocare un'ulteriore manche", ha spiegato il pilota.

Hamilton ha proseguito: "Ero su un volo per il Giappone e, nonostante fossi in aria, sono riuscito a connettermi per giocare contro di lui. In quella partita, le sue mosse erano così sorprendenti che ho dovuto cercare online dei consigli per decidere il mio prossimo colpo. Ho trovato un sito che prevedeva la mossa successiva; l'ho usato per una giocata e, vedendo che le sue risposte continuavano ad essere impeccabili, non ho potuto fare a meno di ricorrervi nuovamente. È stato allora che mi ha chiesto: 'Aspetti che ammetta che entrambi stiamo barando?'"

