F1 Ferrari Oggi: Le sensazioni agrodolci di Leclerc al GP del Giappone; Hamilton riflette sulla Ferrari

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico 6° aprile 2025 in Formula 1.

Il Gran Premio del Giappone ha confermato il talento straordinario di Max Verstappen, che ha dominato la gara con una guida impeccabile, superando due McLaren che hanno completato il podio. ::: LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha concluso in settima posizione al Gran Premio del Giappone, una prestazione che non ha sorpreso e che gli ha offerto l’occasione per riflettere anche sul tema Ferrari. ::: LEGGI DI PIÙ

Charles Leclerc ha concluso il Gran Premio del Giappone con un sapore agrodolce. Dopo aver chiuso quarto sul circuito di Suzuka, il pilota della Ferrari ha commentato le capacità del bolide. ::: LEGGI DI PIÙ

Ferrari continua a trovarsi in una posizione difficile nella stagione 2025 e il Gran Premio del Giappone non ha fatto eccezione. ::: LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio del Giappone si è confermato come tappa fondamentale in questa stagione, consolidando la supremazia della McLaren in Formula 1. ::: LEGGI DI PIÙ

