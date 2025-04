SVELATO: Ecco il piano della Ferrari per la prossima gara

Ferrari continua a trovarsi in una posizione difficile nella stagione 2025 e il Gran Premio del Giappone non ha fatto eccezione.

In questo contesto, il lavoro svolto in fabbrica e nel wind tunnel è cruciale per il futuro della vettura. Fred Vasseur ha sottolineato come, prima di introdurre aggiornamenti e miglioramenti, sia necessario risolvere i problemi di bilanciamento che finora hanno limitato le prestazioni: solo sfruttando appieno il potenziale della SF‑25 si potranno scoprire nuove possibilità.

Analizziamo ogni gara singolarmente: se da una parte sono previste delle migliorie, anche gli altri team apporteranno modifiche, e non possiamo aspettarci trasformazioni radicali dall’oggi al domani. Nelle prossime due gare l’obiettivo sarà esaltare al massimo le capacità della macchina.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Come si è concluso il Gran Premio del Giappone 2025?

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato