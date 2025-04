Le sensazioni agrodolci di Leclerc al GP del Giappone

Charles Leclerc ha concluso il Gran Premio del Giappone con un sapore agrodolce. Dopo aver chiuso quarto sul circuito di Suzuka, il pilota della Ferrari ha commentato le capacità del bolide.

Sono soddisfatto perché le sensazioni sono state decisamente migliori e ho ben chiaro cosa voglio fare nelle prossime gare per sentirmi a mio agio e ottenere risultati superiori, ha dichiarato. Tuttavia, il risultato non gliene dà gioia, perché quando eseguiamo tutto alla perfezione – come è successo oggi – è amareggiante finire quarto, sapendo che avremmo potuto estrarre ancora di più dal ritmo di gara.

Fa comunque male, perché si dà tutto e si sa, come squadra, di poter fare meglio; è difficile accettare di essere a soli 2/3 decimi da McLaren e Red Bull, proprio come in qualifica, ha concluso il pilota.

Com'è finito il Gran Premio del Giappone del 2025?

