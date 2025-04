Uno strepitoso Verstappen vince il GP del Giappone; Antonelli fa la storia

Il Gran Premio del Giappone ha confermato il talento straordinario di Max Verstappen, che ha dominato la gara con una guida impeccabile, superando due McLaren che hanno completato il podio.

Il circuito internazionale di Suzuka, rinomato per la sua complessità tecnica, ha ospitato una competizione dal ritmo estremamente tranquillo, priva di incidenti o sorpassi spettacolari, e ha messo in luce la suprema padronanza del pilota olandese, ribadendo il suo ruolo di protagonista assoluto in pista.

Tuttavia, la giornata ha regalato anche un momento storico: Andrea Kimi Antonelli, giovane pilota Mercedes, è entrato nella storia diventando il pilota più giovane a guidare una corsa di Formula 1, superando il record detenuto da Verstappen.

D'altro canto, Fernando Alonso ha vissuto un attimo positivo, concludendo finalmente una gara in questa stagione pur terminando all'undicesimo posto, appena fuori dai punti. Per Carlos Sainz si è rivelata un'altra prova di delusione, mentre le continue difficoltà di Jack Doohan hanno spalancato nuove opportunità per Franco Colapinto. Ferrari ha assistito a Lewis Hamilton in difficoltà, classificatosi al settimo posto, mentre Charles Leclerc ha dimostrato la sua forza con un quarto posto.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Come è terminato il Gran Premio del Giappone nel 2025?

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium. Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato