Ecco la classifica costruttori dopo il GP del Giappone

Il Gran Premio del Giappone si è confermato come tappa fondamentale in questa stagione, consolidando la supremazia della McLaren in Formula 1.

La scuderia britannica ha dimostrato una notevole costanza e dominanza, imponendosi in una gara che, pur riservando alcune sorprese nel campionato costruttori, ha confermato quanto sia importante la capacità di mantenere il ritmo in piste tanto esigenti. L’evento giapponese ha infine sottolineato che, nonostante la superiorità tecnica di alcuni team, il mondo della F1 è in continuo fermento con sviluppi sempre inaspettati.

Sul circuito di Suzuka le condizioni sono state particolarmente insidiose, lasciando ben poche possibilità ai piloti di esprimersi al meglio. I veterani e i novizi hanno incontrato notevoli difficoltà nel cercare spazi per il sorpasso, costretti a confrontarsi con una pista che ha premiato solo chi è riuscito a mantenere la strategia vincente sin dal via. La griglia di partenza si è rivelata, in definitiva, quasi immutabile durante la corsa, ribadendo come l’adattamento al tracciato rappresenti un elemento chiave per ottenere risultati importanti.

Mercedes ha saputo emergere grazie a una prestazione esemplare, sfruttando ogni occasione per guadagnare posizioni con determinazione e precisione. La squadra ha confermato la propria affidabilità in pista, mentre la Red Bull si prepara a una stagione caratterizzata da prestazioni ancorate a un solo pilota, dopo che il debutto di Yuki Tsunoda non ha portato punti preziosi. Questa situazione evidenzia le sfide strategiche che attendono il team austriaco, obbligato a riconsiderare il proprio assetto competitivo in vista delle prossime gare.

Un dato particolarmente positivo riguarda Haas, che continua a raccogliere punti con costanza, posizionandosi addirittura davanti ad Aston Martin. Questo risultato inaspettato dimostra come, anche in un campionato dominato da realtà storiche, possano emergere sorprese capaci di stravolgere le gerarchie. La capacità di adattarsi e competere in un contesto così dinamico conferma che in Formula 1 ogni gara può riservare novità in grado di cambiare gli equilibri complessivi del campionato.

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP del Giappone?

1. McLaren – 111 punti

2. Mercedes – 75 punti

3. Red Bull Racing – 61 punti

4. Ferrari – 35 punti

5. Williams – 19 punti

6. Haas – 15 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 7 punti

9. Kick Sauber – 6 punti

10. Alpine – 0 punti

