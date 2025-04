Hamilton riflette sulla Ferrari al GP del Giappone

Lewis Hamilton ha concluso in settima posizione al Gran Premio del Giappone, una prestazione che non ha sorpreso e che gli ha offerto l’occasione per riflettere anche sul tema Ferrari.

Dopo la gara a Suzuka, il pilota ha commentato la prova: “La gara si è svolta bene, ma nulla di spettacolare. Dobbiamo ancora approfondire la conoscenza di alcuni componenti dell’auto e io personalmente devo lavorare ancora per migliorarmi. In generale si è trattato di una prestazione solida, anche se non siamo riusciti a tenere il ritmo degli altri. Questo è un aspetto su cui ci impegneremo seriamente in vista delle prossime competizioni.”

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riferito dal Corriere della Serra, il contratto che Hamilton potrebbe siglare con la Scuderia prevede un salario base più contenuto, che verrebbe tuttavia fortemente potenziato grazie a bonus legati alle performance.

Il quotidiano italiano indica che il sette volte campione del mondo potrebbe percepire circa 40 milioni di euro per stagione. Inoltre, il contratto, della durata di due stagioni con opzione per un terzo anno, potrebbe consentire al pilota di ambire a guadagni che superino facilmente i 100 milioni di euro in due anni, grazie all’integrazione dei bonus prestazionali.

