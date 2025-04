F1 Oggi: Antonelli, per il record di Max Verstappen al GP del Giappone; Leclerc, FRUSTRATO dalla Ferrari all'inizio del 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti di giovedì 3° aprile 2025 in Formula 1.

L'ultima sessione di prove e qualifiche della stagione 2025 si apre questo sabato in Giappone, con la pioggia pronta a ricomparire come elemento determinante sulla pista. ::: LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli risponde ai dubbi sul suo futuro in Mercedes. Il giovane talento italiano, al centro dell’attenzione per il suo potenziale e le aspettative che lo circondanano, ha deciso di affrontare con serenità i rumor che mettono in discussione la sua permanenza nel team. ::: LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio del Giappone di questa domenica rappresenta l'ultima occasione per il pilota Mercedes Kimi Antonelli di impedire che il tetracampione Max Verstappen aggiunga un ulteriore record memorabile al suo già ricco palmarès. Andrea Kimi Antonelli F1: Gran Premio del Giappone, ultima possibilità per Max Verstappen di battere il record

Lewis Hamilton ha annunciato una serie di progetti innovativi che lo vedono impegnato ben oltre le piste della Formula 1. ::: LEGGI DI PIÙ

La Ferrari ha vissuto una vera doccia fredda nel Gran Premio della Cina, con la squalifica sia di Charles Leclerc che di Lewis Hamilton. Proprio quest’ultimo ha commentato per la prima volta quanto accaduto dopo la seconda gara dell’anno. ::: LEGGI DI PIÙ

