Antonelli, per il record di Verstappen al GP del Giappone

Il Gran Premio del Giappone di questa domenica rappresenta l'ultima occasione per il pilota Mercedes Kimi Antonelli di impedire che il tetracampione Max Verstappen aggiunga un ulteriore record memorabile al suo già ricco palmarès.

Negli ultimi anni Verstappen si è affermato come una delle figure di spicco del mondo della Formula 1. Con soli 27 anni, l'olandese vanta quattro titoli mondiali, 63 vittorie, 40 pole position e cinque grand slams. Inoltre, ha infranto numerosi record: nel 2023 ha conquistato diciannove gare, il massimo numero mai registrato, e ha realizzato dieci vittorie consecutive, un’impresa unica nella storia del motorsport.

Più giovane vincitore di una gara

Un ulteriore traguardo nella carriera di Verstappen è stato diventare il pilota più giovane a vincere una gara nella storia della Formula 1. Nel 2016, a soli 18 anni e 228 giorni, vinse il Gran Premio di Spagna, un record che risulta difficile da superare ora che la FIA ha fissato l'età minima di diciotto anni per competere. Tuttavia, si profila un rivale: Kimi Antonelli, che debutta in Formula 1 con il team Mercedes. Non è consueto che un esordiente entri direttamente in uno squadron d’élite, testimoniando la forte fiducia riposta in lui dal team principal Toto Wolff. Nato il 25 agosto 2006 in Giappone, Antonelli avrà l’ultima possibilità per sfidare il record detenuto da Verstappen.

