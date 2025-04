Ecco cosa pensa Hamilton della prestazione ridicola della Ferrari in Cina

La Ferrari ha vissuto una vera doccia fredda nel Gran Premio della Cina, con la squalifica sia di Charles Leclerc che di Lewis Hamilton. Proprio quest’ultimo ha commentato per la prima volta quanto accaduto dopo la seconda gara dell’anno.

Dal Giappone, il sette volte campione del mondo ha parlato con la stampa della delusione cinese: “Non sono rimasto affatto deluso. Sono momenti come questi quelli in cui il team impara di più."

"Mi ha colpito il modo in cui tutti hanno reagito. È stato interessante osservare l’approccio costruttivo e il clima positivo che ha regnato all’interno del gruppo”, ha concluso Hamilton.

Due settimane fa si è disputata la seconda gara della stagione. Oscar Piastri ha conquistato la pole position, davanti a Lando Norris. Max Verstappen, partito dalla quarta casella, non ha avuto un avvio semplice.

Alla fine, con una manovra brillante, è riuscito a recuperare terreno superando Leclerc all’esterno alla prima curva, uno dei pochi momenti salienti della domenica. Tuttavia, Leclerc è stato squalificato per via di una monoposto risultata troppo leggera.

Anche Hamilton non è riuscito a rimanere in corsa per le posizioni che contano, venendo poi squalificato per l’eccessiva usura dei pattini sotto la vettura. Insomma, un weekend da dimenticare per la Scuderia di Maranello.

Il team italiano affronta un inizio di stagione davvero complicato, nonostante le grandi aspettative legate all’arrivo di Hamilton. Fortunatamente, il campionato è ancora lungo: con 22 gare davanti, ci sarà tutto il tempo per imparare dagli errori e ribaltare la situazione.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

