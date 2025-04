Il SERIO problema che sta affrontando Lewis Hamilton dopo aver firmato per la Ferrari

È emerso un nuovo problema che Lewis Hamilton sta affrontando dopo la firma con la Ferrari. Un problema inaspettato, ma che conferma ancora una volta il peso mediatico e commerciale del sette volte campione del mondo.

Per rafforzare ulteriormente la sua posizione tra i grandi del motorsport, Puma – partner ufficiale di abbigliamento della Scuderia – ha registrato, secondo SportBusiness, un aumento delle vendite dei prodotti Ferrari di ben otto volte dall’annuncio dell’arrivo di Hamilton.

La domanda eccezionale da parte dei fan ha colto di sorpresa Puma, che non si aspettava una reazione così esplosiva e ha visto andare esauriti diversi prodotti nuovi in più occasioni.

I tifosi hanno mostrato chiaramente da che parte stanno nella nuova coppia di piloti Ferrari per il 2025, come dimostra il successo clamoroso del cappellino Hamilton Ferrari con il celebre numero 44, andato sold out più volte.

Al momento, Puma fatica ancora a soddisfare la domanda e il cappellino risulta tuttora esaurito sullo shop ufficiale. Inoltre, finora non è stato lanciato nessun altro prodotto ufficiale con il nome di Hamilton, anche se è evidente che il marchio ha grandi piani per sfruttare l’enorme richiamo della sua prima stagione in rosso.

Secondo The Sunday Times, il patrimonio netto del pilota britannico ha raggiunto le 350 milioni di sterline alla fine del 2024, un dato che lo posiziona al nono posto nella Rich List 40 under 40. Un’ulteriore conferma della sua influenza smisurata nel mondo dello sport.

Correlato: La NUOVA dimostrazione di amore di Hamilton per la Ferrari

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato