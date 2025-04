La NUOVA dimostrazione di amore di Hamilton per la Ferrari

Lewis Hamilton ha dato un’ennesima dimostrazione d’amore per la Ferrari dopo aver firmato con il team per la stagione 2025.

Il sette volte campione del mondo ha già iniziato a prendere lezioni di italiano e si è stabilito nel Paese. Secondo PlanetF1, l’inglese vive attualmente in uno dei quartieri più esclusivi di Milano. Hamilton ha cercato a lungo il posto perfetto per iniziare la sua avventura in rosso.

Dopo aver valutato varie opzioni, ha scelto di stabilirsi nel quartiere Porta Nuova di Milano. Anche se c’erano alternative più vicine a Maranello — come Modena o Bologna — nessuna è riuscita a convincerlo del tutto. Secondo il sito, il britannico ha optato per un lussuoso appartamento, il cui prezzo finale non è stato ancora rivelato.

Porta Nuova è una delle zone più esclusive del capoluogo lombardo, dove il prezzo medio degli immobili di lusso si aggira intorno ai 9.497 euro al metro quadro, con picchi che arrivano fino a 10.915 euro. Si stima che Hamilton abbia investito circa 1.480.003 euro nella sua nuova casa.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

