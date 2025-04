Pretendono che Hamilton IMITI Verstappen!

Un ex pilota di F1 chiede a Lewis Hamilton di seguire l’esempio di Max Verstappen in Red Bull.

Juan Pablo Montoya non ha usato mezzi termini nel parlare del momento che sta vivendo Lewis Hamilton. In un’intervista concessa a Vision4Sport, dove potrai richiedere pacchetti esclusivi per i migliori eventi sportivi del mondo, l’ex pilota colombiano ha mandato un messaggio chiaro: "Hamilton si sente molto a disagio in Ferrari.

"Devono metterlo al centro del progetto, davanti a Leclerc, e costruire la macchina su misura per lui. La prima volta che l’ho visto davvero a suo agio con la vettura è stata in Cina, nelle gare del venerdì e del sabato.

"Ma poi, chiaramente, hanno cambiato qualcosa per cercare di migliorare la macchina. Da quello che ho visto in TV, mi sembra che la macchina avesse troppo sottosterzo e che lui volesse più inserimento in curva. Al momento, l’unica cosa che gli ingegneri possono fare è renderla più agile.

"In Australia, ad esempio, volevano una macchina che girasse, e lui finiva per salire su tutti i cordoli. Si vedeva che aveva paura a muovere troppo le mani, come se non si fidasse davvero della vettura. Ci vorrà tempo, ma quando troveranno la quadra, potrà essere davvero competitivo”, ha concluso.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

