Nuove accuse ad Hamilton per il disastro in Cina

Nuove critiche sono piovute su Lewis Hamilton dopo il disastroso weekend del Gran Premio della Cina.

Jeremy Clarkson, noto personaggio britannico, ha parlato del sette volte campione del mondo nella sua rubrica su The Sun, lanciando un duro attacco: “È importante per tutta la Formula 1 che la Ferrari vada forte, perché tutti gli altri team sono aziende, mentre la Ferrari è qualcosa di più.

“È il cuore e l’anima. Per questo era fondamentale che il nuovo arrivato, Lewis Hamilton, uscisse dai blocchi come un proiettile. E quanto sarebbe stato bello se fosse successo proprio in Cina, davanti a un pubblico che lo considera un dio. E invece, sono rimasto senza parole.

“Nella Sprint di Shanghai, il veterano ha conquistato la pole e poi ha dominato la gara. La cosa interessante – e preoccupante – è che poche ore dopo, dopo aver fatto il giro del mondo con i titoli, Lewis si è qualificato solo quinto per la gara principale.

“E in gara è stato così lento che si è fatto superare dal suo compagno di squadra. E poi è stato pure squalificato. Ma com’è possibile? Capisco che una macchina possa essere veloce su una pista e mediocre su un’altra... ma passare da eroe a zero sullo stesso circuito? Nello stesso giorno? Non ha senso”, ha tuonato Clarkson.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

