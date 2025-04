Hamilton conferma un nuovo documentario sulla sua vita

Lewis Hamilton ha annunciato una serie di progetti innovativi che lo vedono impegnato ben oltre le piste della Formula 1.

Tra le sue nuove iniziative spicca la realizzazione di un ambizioso documentario che ripercorrerà la sua storia personale. Il sette volte campione mondiale si sta infatti cimentando in ambiti diversi, mettendo a frutto la sua creatività e la sua voglia di sperimentare al di fuori del circuito, e dimostrando così che la sua passione per lo sport si intreccia con un forte desiderio di esplorare nuove sfide.

Le passioni di Hamilton trascendono il mondo delle corse: il campione si è avventurato anche in progetti imprenditoriali, musicali e cinematografici – con il tanto atteso film sulla F1 – oltre a impegnarsi in iniziative benefiche. Ha confidato che il suo obiettivo principale resta la conquista di un ottavo titolo mondiale, un risultato che gli permetterebbe di superare il record di Michael Schumacher, stabilito nel 2004. Parallelamente, il pilota è alle prese con la stesura del copione per una nuova pellicola, un’impresa stimolante per chi non si era mai cimentato nella scrittura di una storia.

Hamilton riconosce che superare il record di Schumacher rimane la sua priorità principale

"Mi godo ogni istante di ciò che faccio e mi impegno con tutte le mie forze per conquistare un altro titolo mondiale: questa è la mia priorità assoluta", ha dichiarato il campione, sottolineando come, nonostante il suo intenso coinvolgimento anche in progetti extra‑pista, il focus rimanga sempre rivolto alla Formula 1 e alla conquista di nuovi successi.

Un altro progetto a cui Hamilton sta dedicando particolare attenzione è Mission 44, un'iniziativa volta a sostenere i giovani provenienti da ambienti difficili. Ripercorrendo le difficoltà della sua infanzia, il campione riconosce come molti ragazzi di oggi si trovino ad affrontare ostacoli, soprattutto in ambito educativo. "Mission 44 nasce con l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di esprimersi al massimo, di ricevere un’educazione di qualità e di superare le avversità", ha spiegato Hamilton, evidenziando così il profondo impegno sociale che anima questo ambizioso progetto.

