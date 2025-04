Qualifiche F1 oggi: programmi in diretta e canali TV per il GP del Giappone 2025

L'ultima sessione di prove e qualifiche della stagione 2025 si apre questo sabato in Giappone, con la pioggia pronta a ricomparire come elemento determinante sulla pista.

Il circuito internazionale di Suzuka diventerà il palcoscenico in cui Lewis Hamilton, in Ferrari, cercherà di riscattarsi dopo la squalifica in Cina, mentre Andrea “Kimi” Antonelli si afferma come giovane sensazione e Carlos Sainz punta a trovare il ritmo giusto con la Williams.

D'altro canto, Aston Martin e Fernando Alonso cercheranno di lasciare alle spalle le difficoltà finora incontrate, dopo che nessun loro pilota è riuscito a completare una gara. In vista della seconda giornata di attività a Suzuka, ecco tutte le informazioni utili su orari e canali televisivi per gli appassionati in America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Prove libere 3 (FP3) - Sabato 5 aprile 2025

Iniziamo presto giovedì sera nel continente americano con la prima sessione di allenamenti. Ecco gli orari di inizio:

Stati Uniti (ora del Pacifico): 19:30 hrs (Venerdì 4 aprile) Messico: 20:30 hrs (Venerdì 4 aprile) Stati Uniti (ora centrale): 21:30 hrs (Venerdì 4 aprile) Colombia: 21:30 hrs (Venerdì 4 aprile) Stati Uniti (ora dell'Est): 22:30 hrs (Venerdì 4 aprile) Argentina: 23:30 hrs (Venerdì 4 aprile) Spagna e Italia: 04:30 hrs

Qualifiche (Qualy) - Sabato 5 aprile

Gli spunti per le qualifiche sono i seguenti:

Stati Uniti (ora del Pacifico): 23:00 hrs (Venerdì 4 aprile) Messico: 00:00 hrs Stati Uniti (ora centrale): 01:00 hrs Colombia: 01:00 hrs Stati Uniti (ora dell'Est): 02:00 hrs Argentina: 03:00 hrs Spagna e Italia: 08:00 hrs

Come seguire in diretta le prove e le qualifiche di F1 in TV

Le seguenti emittenti detengono i diritti per la F1 e trasmetteranno l'azione direttamente da Shanghai:

Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN Italia: Sky Sport F1 Messico: Fox Sports Colombia: Disney+ Argentina: Disney+

Inoltre, F1TV Pro è disponibile in alcuni paesi selezionati.

