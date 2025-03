F1 Oggi: Nuovo compagno di squadra per Verstappen; La Mercedes resta senza Wolff

GPFans ti porta le notizie più rilevanti di giovedì 27° marzo 2025 nel mondo della Formula 1.

La vittoria di Lando Norris al Gran Premio d’Australia a Melbourne ha segnato un inizio di stagione davvero speciale per la stella della McLaren. ::: LEGGI DI PIÙ

Red Bull ha sorpreso il mondo della Formula 1 annunciando la promozione di Yuki Tsunoda al team principale, dove affiancherà Max Verstappen. L’obiettivo è quello di far emergere in lui il nuovo Checo Pérez, una sfida non riuscita da Liam Lawson. ::: LEGGI DI PIÙ

Toto Wolff salterà il weekend di gare in Giappone, affidando la guida del team a un dirigente provvisorio. ::: LEGGI DI PIÙ

La Ferrari ha voluto chiarire i motivi che hanno portato alla squalifica di Charles Leclerc e Lewis Hamilton nell’ultimo Gran Premio della Cina 2025. ::: LEGGI DI PIÙ

Charles Leclerc ha chiarito quale sarà la sua priorità in vista del Gran Premio del Giappone 2025 di Formula 1. ::: LEGGI DI PIÙ

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato