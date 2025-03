Charles Leclerc ha chiarito quale sarà la sua priorità in vista del Gran Premio del Giappone 2025 di Formula 1.

In un messaggio condiviso sui suoi canali social, il pilota monegasco ha parlato della pesante squalifica subita insieme a Lewis Hamilton nell’ultimo GP della Cina.

Ecco le sue parole pubblicate sui profili ufficiali: “Lo scorso weekend è stato davvero tosto. Dobbiamo resettare tutto e lavorare duro per cambiare rotta in Giappone, e sono sicuro che ce la faremo.

“In ogni caso, grazie di cuore per tutto il supporto ricevuto durante il fine settimana. Mi sorprende sempre quanto affetto ci sia per me in Cina, significa davvero tanto”, ha concluso il ferrarista.

Come sta andando il Mondiale Piloti F1 2025 dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha visto un dominio totale da parte della McLaren, con Piastri e Norris semplicemente troppo forti per il resto della griglia. Lando Norris resta al comando del Mondiale Piloti in questo inizio di stagione 2025, grazie al secondo posto conquistato a Shanghai.

Per i piloti spagnoli è stata una giornata da dimenticare: Alonso ancora una volta non ha visto la bandiera a scacchi e Carlos Sainz ha ottenuto il suo primo punto con la Williams solo grazie alle squalifiche di altri piloti.

I rookie continuano a pagare lo scotto dell’esordio, in particolare Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson. Fa eccezione Andrea Kimi Antonelli, che continua a brillare e occupa il quinto posto in classifica piloti.

La seconda gara di Lewis Hamilton con la Ferrari ha lasciato sensazioni contrastanti: ha vinto la Sprint, ma è stato poi squalificato dal Gran Premio della Cina.

