La Ferrari SPIEGA perché ha subito una doppia squalifica in Cina

La Ferrari ha voluto chiarire i motivi che hanno portato alla squalifica di Charles Leclerc e Lewis Hamilton nell’ultimo Gran Premio della Cina 2025.

Fred Vasseur, team principal di Maranello, ha parlato dell'accaduto ai microfoni di L'Équipe: “Il DSQ di Charles? Le gomme sono solo una parte della spiegazione. Abbiamo anche perso un litro d’acqua a causa di una perdita nel serbatoio sulla sua vettura.

“Ridurre il peso è sempre una combinazione di tanti piccoli dettagli. Il DSQ di Lewis? Probabilmente siamo stati troppo aggressivi. Fa parte del gioco. Questo contrattempo dimostra che cerchiamo sempre la perfezione, ma a volte andiamo oltre.

“Quando costruisci una macchina, sai che può esprimere un certo potenziale. Diciamo che il tuo potenziale massimo è 1:28 al giro. Se il team o il pilota non fanno tutto perfettamente, il tempo sale a 1:28.4. Oggi molti pensano che la McLaren stia dominando, ma in realtà i tempi sul giro sono molto vicini.

“Abbiamo quattro squadre racchiuse in un decimo. Non ho bisogno di essere rassicurato. So che la macchina non è male; i dati parlano chiaro”, ha concluso Vasseur.

Com’è la classifica Costruttori dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha confermato il momento magico della McLaren in Formula 1, ma nel Mondiale Costruttori non mancano le sorprese.

Sul circuito di Shanghai non c’è stato spazio per nessuno: esperti e rookie sono stati travolti dal dominio McLaren, con Piastri e Norris semplicemente imprendibili per tutti.

Mercedes ha mostrato solidità ed è tra i team che hanno sfruttato meglio la gara, mentre in casa Red Bull si conferma un copione a senso unico: Liam Lawson è finito di nuovo nelle retrovie, rendendo il team sempre più dipendente da Verstappen.

Ma la vera sorpresa resta la Williams, che dopo due gare si ritrova appaiata alla Ferrari, una situazione che in pochi avrebbero potuto immaginare. Un equilibrio favorito in parte anche dalla squalifica di Hamilton e Leclerc.

1. McLaren - 78 punti

2. Mercedes - 57 punti

3. Red Bull Racing - 36 punti

4. Williams - 17 punti

5. Ferrari - 17 punti

6. Haas - 14 punti

7. Aston Martin - 10 punti

8. Kick Sauber - 6 punti

9. Racing Bulls - 3 punti

10. Alpine - 0 punti

