Le brutte notizie per la Ferrari per il resto del 2025

Brutte notizie per la Ferrari in vista del prosieguo della stagione 2025 di Formula 1.

Secondo quanto riportato da Leo Turrini, giornalista di FormulaPassion.it, il problema principale della Scuderia risiede nella stessa monoposto: “Credo che la doppia squalifica sia figlia della SF-25.

"È una macchina nata complicata (e sto usando un eufemismo). Molto difficile da mettere a punto. È un cubo di Rubik con le ruote. Le perplessità (interne) sulle soluzioni tecniche adottate per questo progetto le avevo già segnalate da tempo. È quasi ridicolo stupirsi delle reazioni esasperate dopo un avvio da incubo.

“Se sei uno dei marchi più famosi del pianeta, una leggenda dell’automobilismo, e metti sotto contratto il pilota dei Record, un Mito, e vieni da una stagione in cui ti sei giocato il titolo fino all’ultimo metro dell’ultima gara… beh, è ovvio che ti esponi. Se in due weekend fai diciassette punti, cosa ti aspetti? Barbera e champagne?”, ha tuonato Turrini.

Com’è la classifica Costruttori dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha confermato il momento magico della McLaren in Formula 1, ma nel Mondiale Costruttori non mancano le sorprese.

Sul circuito di Shanghai non c’è stato spazio per nessuno: esperti e rookie sono stati travolti dal dominio McLaren, con Piastri e Norris semplicemente imprendibili per tutti.

Mercedes ha mostrato solidità ed è tra i team che hanno sfruttato meglio la gara, mentre in casa Red Bull si conferma un copione a senso unico: Liam Lawson è finito di nuovo nelle retrovie, rendendo il team sempre più dipendente da Verstappen.

Ma la vera sorpresa resta la Williams, che dopo due gare si ritrova appaiata alla Ferrari, una situazione che in pochi avrebbero potuto immaginare. Un equilibrio favorito in parte anche dalla squalifica di Hamilton e Leclerc.

1. McLaren - 78 punti

2. Mercedes - 57 punti

3. Red Bull Racing - 36 punti

4. Williams - 17 punti

5. Ferrari - 17 punti

6. Haas - 14 punti

7. Aston Martin - 10 punti

8. Kick Sauber - 6 punti

9. Racing Bulls - 3 punti

10. Alpine - 0 punti

