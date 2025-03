URGENTE: La Ferrari potrebbe cancellare il 2025

Se è emerso che la Ferrari potrebbe rinunciare al 2025 a causa dei problemi che hanno portato alla squalifica nel recente Gran Premio di Cina.

Secondo quanto riportato da FormulaPassion.it, in casa Ferrari si starebbe già valutando l’idea di accantonare il progetto 2025 dopo i problemi che hanno portato alla squalifica nel Gran Premio della Cina.

"La SF-25 continua a soffrire nel controllo dell’altezza da terra, e anche se il team sta lavorando su possibili soluzioni, non ci sono ancora certezze: Il controllo della piattaforma è un problema globale che richiede un approccio diverso nella configurazione del setup.

"A Maranello si stanno valutando modifiche alle regolazioni di barre di torsione e ammortizzatori, cercando di correggere le strategie per stabilizzare l’altezza da terra senza compromettere troppo altri aspetti della prestazione. Se tutto ciò non dovesse bastare, l’alternativa sarebbe aggiornare la meccanica interna quando possibile.

"Se le soluzioni dovessero funzionare, Ferrari potrebbe finalmente abbassare il fondo e iniziare a valutare davvero il potenziale aerodinamico della monoposto, con l’idea di tornare a lottare in qualifica. In caso contrario, si tratterebbe di un segnale chiaro di un problema strutturale, costringendo il team a deviare risorse già verso il progetto 2026”, si legge nel report.

Com’è la classifica Costruttori dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha confermato il momento magico della McLaren in Formula 1, ma nel Mondiale Costruttori non mancano le sorprese.

Sul circuito di Shanghai non c’è stato spazio per nessuno: esperti e rookie sono stati travolti dal dominio McLaren, con Piastri e Norris semplicemente imprendibili per tutti.

Mercedes ha mostrato solidità ed è tra i team che hanno sfruttato meglio la gara, mentre in casa Red Bull si conferma un copione a senso unico: Liam Lawson è finito di nuovo nelle retrovie, rendendo il team sempre più dipendente da Verstappen.

Ma la vera sorpresa resta la Williams, che dopo due gare si ritrova appaiata alla Ferrari, una situazione che in pochi avrebbero potuto immaginare. Un equilibrio favorito in parte anche dalla squalifica di Hamilton e Leclerc.

1. McLaren - 78 punti

2. Mercedes - 57 punti

3. Red Bull Racing - 36 punti

4. Williams - 17 punti

5. Ferrari - 17 punti

6. Haas - 14 punti

7. Aston Martin - 10 punti

8. Kick Sauber - 6 punti

9. Racing Bulls - 3 punti

10. Alpine - 0 punti

