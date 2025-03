CONFERMATO: la Ferrari ESPLODE contro la trasmissione della F1!

La Ferrari ha confermato di aver avviato un confronto con la Formula 1 dopo un episodio controverso avvenuto durante il Gran Premio di Cina, legato alla trasmissione dei team radio in gara.

A metà corsa, Hamilton e Leclerc si sono scambiati le posizioni: si è ritenuto che Charles avesse un ritmo migliore e quindi maggiori possibilità di raggiungere i leader.

Leclerc ha chiuso quinto e Hamilton sesto, prima che entrambi venissero squalificati a fine gara per irregolarità tecniche accertate dalla FIA.

Dopo la gara, ma prima che fossero annunciate le squalifiche, Fred Vasseur ha criticato duramente il modo in cui sono stati trasmessi i messaggi radio sul cambio di posizioni tra Hamilton e Leclerc.

Secondo il team principal, i messaggi sono stati mandati in un ordine diverso rispetto a quello reale per rendere l’episodio più drammatico: “È uno scherzo della FOM [Formula One Management], perché il primo messaggio è arrivato da Lewis—è stato lui a chiedere il cambio.”

“Ma per creare spettacolo e confusione, hanno trasmesso solo la seconda parte del messaggio. Ne parlerò con loro”, ha dichiarato il direttore ai media.

Come sta andando il Mondiale Piloti F1 2025 dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha visto un dominio totale da parte della McLaren, con Piastri e Norris semplicemente troppo forti per il resto della griglia. Lando Norris resta al comando del Mondiale Piloti in questo inizio di stagione 2025, grazie al secondo posto conquistato a Shanghai.

Per i piloti spagnoli è stata una giornata da dimenticare: Alonso ancora una volta non ha visto la bandiera a scacchi e Carlos Sainz ha ottenuto il suo primo punto con la Williams solo grazie alle squalifiche di altri piloti.

I rookie continuano a pagare lo scotto dell’esordio, in particolare Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson. Fa eccezione Andrea Kimi Antonelli, che continua a brillare e occupa il quinto posto in classifica piloti.

La seconda gara di Lewis Hamilton con la Ferrari ha lasciato sensazioni contrastanti: ha vinto la Sprint, ma è stato poi squalificato dal Gran Premio della Cina.

