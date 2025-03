La prestazione di Hamilton alla Ferrari definita VERGOGNOSA

La prestazione di Lewis Hamilton nel Gran Premio d’Australia è stata giudicata imbarazzante, soprattutto a pochi giorni dalla squalifica subita al Gran Premio di Cina.

Il campione di Formula 1 ha concluso il primo evento della stagione al decimo posto, pur partendo dall’ottava posizione nelle qualifiche, e si è ritrovato dietro il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, in entrambe le fasi della competizione. Questo risultato ha deluso gli appassionati, che si aspettavano un contributo più incisivo da uno dei piloti più decorati degli ultimi anni.

Peter Windsor, ex direttore generale della Ferrari, ha commentato che rimanere intrappolato nella mischia, combattendo testa a testa con Alex Albon nel weekend inaugurale, non ha giovato né al pilota né al team. Durante la gara, a Lewis venivano fornite indicazioni su come sorpassare Albon, sfruttare il DRS e compiere le manovre necessarie, ma il pilota insisteva nel gestire la situazione da solo, fallendo così il tentativo di superare un concorrente considerato inferiore. Windsor ha anche espresso stupore per il tono eccessivamente aggressivo utilizzato da Hamilton in radio, osservando che se ci fossero stati problemi di comunicazione tali da ostacolarlo, si sarebbero dovuti risolvere già durante le prove a Bahrain; nel paddock, infatti, molti si sono chiesti: “Che cosa sta succedendo?”

Il cattivo inizio di stagione per Hamilton e per la Ferrari si è ulteriormente complicato durante la seconda gara del campionato 2025, quando sia lui che il compagno Leclerc sono stati squalificati dalla gara principale per motivazioni differenti.

Hamilton si trova ora sotto un’enorme pressione per dimostrare il proprio valore e per giustificare la scelta della Ferrari di privilegiare il sette volte campione del mondo a scapito del in forma Carlos Sainz. Inoltre, il pilota è determinato a cancellare il ricordo di una stagione passata in cui si era classificato solamente al settimo posto.

Nelle prime due gare della stagione, tuttavia, Hamilton ha totalizzato solo un punto, posizionandosi addirittura 35 punti al di sotto di Lando Norris, della McLaren, nella classifica generale.

Solo una vittoria impressionante nella sprint race del weekend del Gran Premio di Cina ha permesso a Hamilton di superare Leclerc in classifica, offrendo così alla Ferrari un inizio stagione degno di nota.

Leclerc è stato squalificato perché la sua monoposto non rispettava il peso minimo previsto dalle verifiche della FIA al termine della gara, mentre Hamilton è stato escluso a causa dell’eccessiva usura dei blocchi di scivolamento.

