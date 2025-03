Ciao Toto? Mercedes ha un nuovo capo per il GP del Giappone

Toto Wolff salterà il weekend di gare in Giappone, affidando la guida del team a un dirigente provvisorio.

Nel 2024 aveva partecipato al Gran Premio di Suzuka, ma questa stagione seguirà la gara da casa. Nel frattempo, Mercedes ha iniziato il 2025 in modo sorprendente, mostrando una vettura che sembra la seconda più veloce in pista, subito dopo Ferrari e Red Bull, benché McLaren mantenga ancora un margine di vantaggio. Inoltre, Lewis Hamilton non correrà più per le Frecce d’Argento, mentre il giovane Kimi Antonelli si affiancherà a George Russell nella scuderia tedesca.

Wolff assente: Bradley Lord guida in Giappone

Sebbene Wolff abbia preso parte ai primi due weekend di gare, ha deciso di rinunciare all’evento in Giappone per ragioni personali e strategiche. In sua vece, Bradley Lord, responsabile della comunicazione del team, seguirà operativamente il Gran Premio, assicurando continuità e controllo durante la competizione. Wolff ha scherzato dicendo: "Non sarò in Giappone, ma Bradley Lord mi sostituirà, perché sa scegliere le parole con più attenzione di me", commento riportato da Onestopstrategy.

Dopo i primi due weekend di gara, il team tedesco si posiziona al secondo posto nella classifica costruttori con 57 punti, a 21 punti di distanza dal leader McLaren. La Red Bull si colloca al terzo posto con 36 punti, mentre la sospensione di entrambi i piloti Ferrari ha penalizzato notevolmente la scuderia italiana. Attualmente, la Scuderia si trova al quinto posto, con 17 punti, in pari merito con la Williams, che occupa il quarto gradino del campionato.

