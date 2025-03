Chi è Yuki Tsunoda? Il pilota che cercherà di essere il "nuovo Checo" alla Red Bull

Red Bull ha sorpreso il mondo della Formula 1 annunciando la promozione di Yuki Tsunoda al team principale, dove affiancherà Max Verstappen. L’obiettivo è quello di far emergere in lui il nuovo Checo Pérez, una sfida non riuscita da Liam Lawson. Tsunoda, entrato a far parte dell’organizzazione nel 2021 per sostituire Daniil Kvyat in AlphaTauri, è rimasto l’unico pilota costante nonostante le numerose rivoluzioni che hanno interessato il gruppo.

Fin dal suo esordio nella massima categoria, il team giovanile ha conosciuto notevoli trasformazioni, passando da AlphaTauri a Visa Cash App Racing Bulls, per poi diventare RB e, attualmente, Racing Bulls. Nel frattempo, il team di Christian Horner, Red Bull Racing, ha faticato sin dall’inizio del 2025, dopo un finale di stagione 2024 deludente. La decisione di sostituire il secondo pilota, Sergio Pérez, è stata dettata dall’esigenza di migliorare i risultati in un momento critico, relegando così il pilota messicano ai margini.

La scelta ha condotto il team all’ultima posizione nel ranking costruttori dal 2019, nonostante Max Verstappen abbia conquistato il suo quarto titolo consecutivo nel mondiale piloti. A seguito di questa crisi, per il 2025 Pérez è stato escluso e Red Bull ha optato per recedere anticipatamente dal suo contratto – una mossa costosa – per promuovere Lawson nel team principale, pur contando su una carriera che, fino ad oggi, conta appena 11 Gran Premi.

Perché non hanno scelto Tsunoda prima?

La stagione 2024 è stata segnata da numerosi problemi interni, e molti credevano che Pérez fosse alla radice di gran parte delle difficoltà. In questo contesto, Lawson sembrava la soluzione ideale per riportare Red Bull al vertice del campionato costruttori. Il pilota australiano aveva già impressionato sostituendo un Daniel Ricciardo infortunato nel team giovanile nel 2023 e, quando lo hanno richiamato per prendere definitivamente il posto dell’australiano la scorsa stagione, le sue prestazioni, in linea con quelle dell’esperto Tsunoda, avevano fatto sperare in ulteriori progressi.

Tuttavia, a soli due weekend dall’inizio della stagione 2025 si è deciso un cambio immediato: Lawson torna al team giovanile mentre Tsunoda farà il suo esordio nel team principale a partire dal Gran Premio di casa. Nonostante Lawson abbia avuto notevoli difficoltà nell’adattarsi al temuto RB21, Tsunoda si è presentato in gran forma, rafforzato da un cambio di manager all’inizio dell’anno. In passato il pilota giapponese era stato criticato per il suo temperamento focoso e per alcuni commenti polemici in radio, facendo temere possibili attriti con Verstappen in caso di promozione.

Correlato: L'errore della Ferrari che ha ROVINATO la qualifica di Leclerc e Hamilton!

Primi anni e carriera

Nato a Sagamihara, in Giappone, l'11 maggio 2000, Yuki Tsunoda ha iniziato la sua carriera nel mondo del karting. Fin da piccolo, accompagnato dal padre al circuito Nakai Inter di Kanagawa, il giovane ha mostrato un innato talento per la guida. La sua ascesa è stata rapida: dopo essersi distinto nelle competizioni di karting, ha fatto il salto ai monoposto nel 2016, segnando così l’inizio di una carriera che lo avrebbe portato lontano.

Nel 2018 si è aggiudicato il titolo del Campionato Giapponese di Formula 4, aprendo le porte all’Europa per competere in FIA Formula 3 e nell’Euroformula Open Championship nel 2019. L’anno successivo ha debuttato in Formula 2, classificandosi terzo in classifica generale, e ottenendo così il meritato ingresso nella massima categoria, nel team giovanile di F1 di Red Bull, allora noto come AlphaTauri. Con il suo debutto, Tsunoda ha puntato subito al successo, distinguesi tra i suoi avversari pur essendo il pilota più basso in griglia nel 2025, con un’altezza di 1,59 metri.

Il futuro di Tsunoda in F1

A 24 anni, Tsunoda diventerà il sesto compagno di squadra di Verstappen in Red Bull, dopo una decade trascorsa dalla scuderia con sede a Milton Keynes. È bene ricordare che diversi piloti – tra cui Alex Albon, Pierre Gasly e lo stesso Sergio Pérez – hanno conosciuto l’asprezza della politica contrattuale impietosa di Horner. Solo il tempo dirà se Tsunoda saprà invertire la tendenza negativa finora vissuta da Red Bull. In caso di difficoltà con la vettura, come è successo a Lawson, il pilota giapponese potrebbe trovarsi costretto a cercare nuove opportunità per il 2026 e le future stagioni, soprattutto con la prossima conclusione della partnership tra Honda e Red Bull.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato