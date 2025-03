Norris, l'erede di Hamilton alla McLaren

La vittoria di Lando Norris al Gran Premio d’Australia a Melbourne ha segnato un inizio di stagione davvero speciale per la stella della McLaren.

In condizioni difficili, Norris ha gestito la gara con calma, sfruttando appieno la pole position ottenuta sabato per imporsi in modo più che meritato. Il campione in carica, Max Verstappen, ha concluso a meno di un secondo dal vice-campione dell’anno scorso, mentre George Russell della Mercedes ha chiuso sul podio. Ad Albert Park, celebre circuito mondiale, solo tre dei 14 piloti sono riusciti a tagliare il traguardo, nonostante le numerose complicazioni imposte dal maltempo.

Lando Norris got his season off to the perfect start with a win in Melbourne

It turned out to be a frustrating day for Lewis Hamilton on his Ferrari debut

Correlato: L'errore della Ferrari che ha ROVINATO la qualifica di Leclerc e Hamilton!

Hamilton passa il testimone?

Lewis Hamilton ha fatto il suo tanto atteso ingresso competitivo in Ferrari, a seguito di un clamoroso cambio invernale dalla Mercedes, ma il sette volte campione mondiale ha faticato in un pomeriggio decisamente complicato. Partito dalla ottava posizione, il pilota quarantenne è sceso fino al decimo posto e, pur segnando il suo primo punto con la scuderia, avrebbe sperato in una prestazione più convincente. Il britannico non nasconde la sua ambizione di lottare per il titolo mondiale questa stagione, pur ammettendo che servirà del tempo per ambientarsi alla nuova monoposto.

Hamilton began his F1 career at McLaren back in 2007

Tuttavia, Hamilton dovrà dare il massimo per fermare l’attuale leader e favorito al titolo, Norris, che rischia di diventare il primo pilota della McLaren, dal 2008, a sollevare il trofeo. L'ultimo britannico a raggiungere un simile traguardo è stato proprio il punto di riferimento per il leggendario team inglese, e, fino ad ora, era l'ultimo a guidare la classifica in una qualsiasi fase della stagione. Con il recente trionfo di Norris, Hamilton perde quella distinzione che deteneva fin dal Gran Premio del Canada nel 2012.

