Lewis Hamilton Oggi: Sfida la Formula 1; La sua rivalità con Leclerc

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Lewis Hamilton di domenica 2° marzo 2025 in Formula 1.

Lewis Hamilton dichiara di portare con sé la stessa motivazione con cui ha intrapreso il suo percorso in Ferrari, esattamente come avvenne quando si unì alla Mercedes dodici anni fa. A 40 anni, il pilota britannico continua a nutrire quell'inflessibile desiderio di riconquistare il titolo mondiale. ::: LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton è il nuovo pilota della Scuderia Ferrari in Formula 1. Dopo aver conquistato sette titoli mondiali con la Mercedes, il britannico è pronto a debuttare col rosso nel 2025, stagione che promette di consacrarlo definitivamente. ::: LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha risposto in modo deciso alle critiche sulla sua età e sul rendimento dopo il passaggio alla Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha saputo replicare a chi mette in discussione la sua capacità in questa nuova avventura. ::: LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha dichiarato di accogliere con soddisfazione le critiche nate in seguito al suo passaggio alla Ferrari, convinto che questo stimolo lo spingerà a dare il massimo nella prossima stagione. ::: LEGGI DI PIÙ

Una delle grandi incognite per il 2025 riguarda il modo in cui Lewis Hamilton e Charles Leclerc sapranno lavorare insieme e se si svilupperà una rivalità tra i due. ::: LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato