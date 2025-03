Hamilton risponde ai suoi ODIATORI della Ferrari

Lewis Hamilton ha dichiarato di accogliere con soddisfazione le critiche nate in seguito al suo passaggio alla Ferrari, convinto che questo stimolo lo spingerà a dare il massimo nella prossima stagione.

Il pilota sottolinea come, nel corso della sua carriera, abbia ricevuto remate ben più dure rispetto a molti dei suoi avversari, senza che ciò intacchi la sua determinazione.

Giovedì scorso, la prestigiosa rivista TIME Magazine ha pubblicato un’intervista in cui Hamilton è apparso fotograficamente accanto a un cavallo, simbolo del suo trasferimento al Cavallino Rampante.

L’ex sette volte campione, che ambisce a un ottavo titolo per superare Michael Schumacher, ha spiegato di aver cercato una nuova sfida nel club italiano, che non conquista più campionati dal 2008 a causa del dominio di McLaren e Mercedes. Ora spetta al veterano il compito di invertire la rotta a Maranello.

Cosa ha detto Lewis Hamilton sulle critiche ricevute?

Alcune reazioni dei tifosi non sono state del tutto positive, specialmente dopo i commenti con cui Hamilton affermava di non dare ascolto a tutte le critiche.

Durante una conferenza stampa a Bahrein, il sette volte campione ha spiegato: "Nel nostro sport le critiche fanno sempre parte del gioco. Credo di averne ricevute ben più di altri piloti, per questo tengo la testa bassa e continuo a fare ciò che so fare."

Il britannico, indiscusso volto della Formula 1 anche dal punto di vista commerciale, si è abituato alle pressioni e punta a migliorarsi continuamente.

"So di crescere ogni giorno e, in quanto umano, commetterò degli errori, ma mi rende orgoglioso avere la determinazione e la capacità di riconoscere i miei limiti per lavorarci su fin dal giorno seguente. Le critiche, per quanto pesanti, sono per me una preziosa fonte di energia."

