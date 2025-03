Franco Colapinto, il MIGLIOR alleato di Kimi Antonelli

Mercedes ha rivelato il motivo per cui Franco Colapinto è considerato una risorsa chiave per Kimi Antonelli nel suo debutto in Formula 1.

Toto Wolff, team principal della scuderia tedesca, ha spiegato come le prestazioni del pilota argentino abbiano contribuito a rafforzare la decisione di promuovere Antonelli al sedile lasciato libero da Lewis Hamilton. Ecco cosa ha dichiarato in un’intervista pubblicata da Motorsport.com: "I giovani piloti hanno un livello davvero alto.

"Colapinto è stato messo in macchina all'improvviso e, con sorpresa di tutti, ha avuto un rendimento straordinario, persino al livello di Alex Albon. Credo che sia proprio per questo che oggi c’è fiducia nei giovani piloti, perché hanno dimostrato di essere davvero in grado di farcela.

"Vedremo come andrà, ma è emozionante avere tre, quattro, cinque giovani talenti che stanno entrando nella categoria. Quando tutti hanno visto il livello di Bearman con la Ferrari in Arabia Saudita, praticamente abbiamo lasciato da parte il venerdì.

"Molti team si sono chiesti: 'Dove era Bearman in F2? Dove era in F3? Cosa ha fatto prima?' E si sono resi conto che, in realtà, il livello di questi giovani piloti è altissimo”, ha sottolineato Wolff.

Perché Kimi Antonelli viene definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una famiglia con profonde radici nel motorsport. Suo padre, Marco, era pilota e gestiva l’AKM Motorsport, un team che compete nel Campionato italiano di F4. La sua carriera inizia precocemente, a soli sette anni, nelle competizioni di kart, dove ben presto dimostra un talento fuori dal comune, vincendo l’International EasyKart Grand Final appena due anni dopo.

Dopo questi primi successi, Antonelli affina le sue abilità correndo nelle serie WSK. Nel 2018 conquista la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e porta a casa il premio della finale internazionale della ROK Cup. L’anno seguente, domina la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto nella sua prima esperienza al Campionato Mondiale FIA. Questi risultati attirano l’attenzione di Toto Wolff, che lo accoglie nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021, Antonelli compie il salto ai monoposto partecipando ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. In Italia si arricchisce di podi, mentre negli Emirati si distingue vincendo due gare e concludendo terzo in classifica generale. L’anno seguente, tornando sulla scena italiana della F4, domina il campionato vincendo il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare, replicando l’impresa nella serie ADAC F4 con nove vittorie e 12 podi.

Questi traguardi hanno aperto la strada alla Formula 1, dove Antonelli si affianca a nomi di rilievo come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, due dei quali hanno già espresso ammirazione per il suo talento.