I motivi per cui Hamilton vincerà il suo OTTAVO CAMPIONATO quest'anno

Lewis Hamilton è il nuovo pilota della Scuderia Ferrari in Formula 1. Dopo aver conquistato sette titoli mondiali con la Mercedes, il britannico è pronto a debuttare col rosso nel 2025, stagione che promette di consacrarlo definitivamente.

Fin da giovane, Hamilton ha dimostrato un talento straordinario. A soli 13 anni gli fu offerto il primo contratto in Formula 1. Dopo aver dominato diverse competizioni di karting nel Regno Unito, Ron Dennis lo inserì nel programma giovanile di McLaren-Mercedes, con la prospettiva di un futuro in F1.

Nel 2007, nel suo anno da esordiente, riuscì a battere il campione in carica e, l’anno seguente, conquistò il suo primo titolo mondiale.

Nel 2013, Hamilton fece il rischioso cambio di rotta passando alla Mercedes, dove, grazie alle celebri "Frecce d'Argento", vinse sei titoli in otto anni. Il 1° febbraio 2024, Ferrari ha ufficializzato il suo ingaggio per la stagione 2025.

Adattamento rapido di Hamilton e il miglior monoplazza Ferrari

Hamilton è noto per la sua capacità di adattarsi rapidamente a nuovi contesti. Non è semplice superare un compagno di squadra che è campione, soprattutto nella stagione d’esordio; tuttavia, il passaggio alla Mercedes è avvenuto in maniera fluida, confermandosi vincente.

Sarà probabilmente altrettanto a suo agio in Ferrari, dove Frédéric Vasseur – che lo aveva seguito in Euroformula e in GP2 – guida il team. Per quanto riguarda la monoposto, Ferrari prospetta un futuro promettente per il 2025: i modelli correnti rappresentano un’evoluzione del design precedente, con uno sguardo rivolto alle nuove regolamentazioni tecniche del 2026.

Nonostante la scorsa stagione fosse dominata dalla figura di Verstappen e dalle prestazioni della Red Bull, la Scuderia ha collezionato il maggior numero di punti nella seconda metà del 2024. Se questo ritmo si manterrà durante la pausa invernale, l’inizio in Australia potrebbe vederli sfoggiare la vettura più competitiva.

Errori di McLaren e di Norris

La scorsa stagione ha messo in luce l’incertezza di McLaren nella lotta per le vittorie, un aspetto determinante se il team ambisce al titolo piloti con Norris o Piastri.

Episodi come la strategia sbagliata in Canada – in cui il ritardo del pit stop ha fatto perdere punti a Norris – o il misfatto in Gran Bretagna nella scelta del composto pneumatico negli sprint finali, rappresentano lezioni da imparare. Inoltre, incomprensioni dovute a ordini di squadra, visibili in Ungheria e in Italia, sono situazioni che il team dovrà evitare in futuro.

Anche Norris ha commesso errori nei duelli diretti con Verstappen, come dimostrato nelle prove in Austria, Stati Uniti e Città del Messico. Al Red Bull Ring, la sua prestazione negativa ha consentito all’olandese di allargare il vantaggio, mentre al Circuit of the Americas una penalizzazione gli ha negato l’accesso al podio.

Quest’anno, la sfida non sarà solo contro Verstappen, ma anche contro Hamilton, esigendo risposte ancora più incisive.

Problematiche nella monoposto della Red Bull

Nonostante Red Bull conti sul pilota più affermato del momento, è fondamentale che Max Verstappen disponga di una vettura competitiva. La scorsa stagione è stata dedicata alla risoluzione di squilibri nella monoposto, problema che continua a pesare sulle prestazioni.

L’uscita di figure chiave, come Adrian Newey – che ha lasciato il team a metà stagione per approdare ad Aston Martin – ha segnato un cambiamento significativo.

Anche altri membri importanti hanno abbandonato la scuderia, e se non riusciranno a sviluppare una vettura con un range prestazionale più ampio, Verstappen potrebbe trovarsi in seria difficoltà nel 2025, compromettendo la possibilità di replicare il successo del 2024.

Il 2025 si preannuncia come l’anno di Hamilton. La sua abilità nell’adattarsi unita al progetto ambizioso di Ferrari per realizzare il monoplazza più competitivo rappresenterà un vantaggio determinante.

Inoltre, potrà capitalizzare sugli errori degli avversari, con una McLaren ancora incerta e un Norris incline a inciampare in momenti decisivi. Nel frattempo, Red Bull dovrà risolvere definitivamente i propri squilibri per rimanere una seria contendente nella corsa ai titoli mondiali.

