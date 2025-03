Vasseur chiarisce la DINAMICA tra Hamilton e Leclerc

Una delle grandi incognite per il 2025 riguarda il modo in cui Lewis Hamilton e Charles Leclerc sapranno lavorare insieme e se si svilupperà una rivalità tra i due.

Tuttavia, Fred Vasseur, il team principal della Ferrari, rimane molto sereno, assicurando che tale questione non è nemmeno stata discussa con i piloti.

Hamilton è stato attratto dalla scuderia per il suo prestigio, mentre Leclerc, che celebra ormai la sua settima stagione in Ferrari, ha dimostrato costantemente di essere il pilota più veloce, superando quasi sempre Sebastian Vettel e Carlos Sainz per emergere come leader indiscusso.

Un percorso simile vide Hamilton confrontarsi in modo acceso con Fernando Alonso al suo debutto in McLaren, situazione che si concluse con Kimi Räikkönen, a un solo punto di vantaggio, a imporsi nel campionato.

Non c'è bisogno di ricordarlo

Hamilton vanta una lunga esperienza nella lotta per il titolo insieme a un compagno di squadra. Oltre al confronto con Alonso nel 2007, ha vissuto una serrata rivalità con Nico Rosberg tra il 2014 e il 2016.

Sebbene in entrambe le occasioni il risultato non abbia favorito la squadra, Vasseur è convinto che in Ferrari non sorgeranno simili problemi.

"Non c'è bisogno di ricordare cosa occorre fare nel 2025", ha dichiarato in un'intervista a Canal+. "Il nostro obiettivo è semplice: vincere il mondiale con la Ferrari. Vedremo poi come, quando e con chi realizzarlo."

La Ferrari è ancora alla ricerca del suo primo titolo dal 2008, anno in cui Felipe Massa e Kimi Räikkönen conquistarono il campionato costruttori.

Nel 2024 la scuderia aveva avuto un'occasione concreta di ritorno al vertice, segnando la prima volta dal 2012 in cui Ferrari lottava per uno dei due titoli fino all'ultima gara della stagione.

Al momento, non si percepiscono tensioni tra Hamilton e Leclerc, consapevoli che per riportare il tricolore a Maranello è essenziale unire le forze.

Vasseur conclude: "È sempre più facile godere di un clima lavorativo piacevole prima dell'inizio delle gare. Tuttavia, se in qualche fase si dovesse creare una spaccatura interna, è meglio cercare nuovi orizzonti".

"Per ora, tutto procede a meraviglia: i due si capiscono e collaborano in modo eccellente. Da quando abbiamo annunciato l’arrivo di Hamilton lo scorso anno, hanno avuto il tempo necessario per abituarsi a lavorare insieme senza trasformarsi in rivali diretti."

