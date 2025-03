Hamilton torna a colpire i vertici della F1

Lewis Hamilton ha risposto in modo deciso alle critiche sulla sua età e sul rendimento dopo il passaggio alla Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha saputo replicare a chi mette in discussione la sua capacità in questa nuova avventura.

Il pilota si è classificato al settimo posto nella stagione 2024, dietro al compagno della Mercedes, George Russell. In una campagna particolarmente difficile, Hamilton ha persino avuto dei momenti di dubbio riguardo alla sua velocità e alle sue abilità, alimentando così commenti negativi nei suoi confronti.

Le difficoltà in pista hanno riacceso i dubbi sul suo futuro in Ferrari. Tra i critici spicca l’ex dirigente della Formula 1, Bernie Ecclestone, 94 anni, che ha attaccato il campione sul quotidiano The Telegraph, affermando che Hamilton "non durerebbe molto" nel team italiano, creerebbe "numerosi nemici" e criticando aspramente sia la sua immagine sia i suoi interessi fuori dalla competizione, sostenendo: "Lewis si presenta in maniera tale da risultare antipatico a molti."

Lewis Hamilton enjoyed his first pre-season test as a Ferrari driver

Bernie Ecclestone claimed Hamilton won't last long at Ferrari

Hamilton invia un messaggio deciso ai suoi critici in F1

Dall’ingresso in Ferrari, Hamilton sembra aver ritrovato la grinta necessaria per tornare a combattere per il titolo. In una recente intervista a Time Magazine, il pilota ha replicato con forza a chi, come Ecclestone, ha messo in dubbio il suo rendimento in pista.

"Non lasciatemi paragonare a nessuno", ha dichiarato. "Sono il primo e unico pilota nero ad aver partecipato a questo sport. Sono diverso, ho affrontato molte sfide e ho tracciato personalmente il mio percorso."

"Non c’è paragone con altri piloti quarantenni, sia del passato che del presente, perché nessuno può vantare la mia determinazione. Sono affamato, motivato e libero da vincoli familiari: il mio unico obiettivo è vincere, ed è la mia priorità assoluta."

"Ho sempre saputo affrontare le critiche", ha concludo con fermezza. "Non mi abbasso a rispondere a quei commenti di uomini che hanno vissuto tutta la loro carriera in F1 e giudicano la mia esperienza. Il mio comportamento in pista parla da solo e confuta ogni critica."

Lewis Hamilton hits back at F1 critics

