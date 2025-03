La MOTIVAZIONE di Hamilton per avere successo in Ferrari

Lewis Hamilton dichiara di portare con sé la stessa motivazione con cui ha intrapreso il suo percorso in Ferrari, esattamente come avvenne quando si unì alla Mercedes dodici anni fa. A 40 anni, il pilota britannico continua a nutrire quell'inflessibile desiderio di riconquistare il titolo mondiale.

La situazione di Hamilton è veramente unica: non ha mai lavorato al di fuori dei club in cui ha sempre creduto, sia in McLaren che in Mercedes, e, fatta eccezione per la stagione accanto a Fernando Alonso, è sempre stato il punto di riferimento e il numero uno delle sue squadre.

Adesso, entrando a far parte della Ferrari, Hamilton si integra in una scuderia italiana che unisce la passione dei tifosi al fascino di un ambiente interno carico di energia, anche grazie alla presenza di compagni come Charles Leclerc, considerato un serio contendente per il campionato mondiale.

Rimane da vedere come il britannico saprà adattarsi a questo nuovo contesto e se affronterà la sfida dell'apprendimento della lingua italiana. È da ricordare che il team principal, Fred Vasseur, è un volto già familiare: insieme hanno vinto titoli in Formula 3 e GP2, consolidando nel tempo un rapporto professionale molto solido.

Correlato: Franco Colapinto, il MIGLIOR alleato di Kimi Antonelli

Qual è la situazione di Lewis Hamilton in Ferrari?

Hamilton è consapevole dell'immensa sfida che lo attende e proprio questa difficoltà lo spinge a dare il massimo. Fin da bambino sognava di guidare una Ferrari in Formula 1 e, dopo 18 stagioni nel massimo campionato, ora si presenta davanti a lui l'opportunità tanto attesa.

Il pilota ha commentato a Motorsport Week: "Naturalmente, avere una possibilità come questa accende la mia motivazione. È lo scenario da sogno per ogni corridore e non lo do per scontato. Inoltre, nutro un profondo rispetto per Carlos Sainz e per tutto ciò che ha contribuito al successo del team."

Quando, nel 2012, annunciò di lasciare la McLaren per unirsi alla Mercedes, la notizia suscitò qualche perplessità. All'epoca, la McLaren era un contendente serio al titolo nonostante continui problemi meccanici, mentre la Mercedes era un team giovane, poco affermato, che aveva appena conquistato la sua prima vittoria.

Hamilton ricorda quel periodo e sottolinea come, in questo nuovo progetto, si senta più determinato che mai a far tacere i critici. "Sono consapevole che si tratta di un salto enorme. Ricordo quanto sia stato impegnativo l'inserimento in Mercedes; iniziare in un ambiente nuovo richiede tempo per creare rapporti solidi e familiarizzarsi con tutte le dinamiche."

Affrontare la prossima stagione con la stessa determinazione e la stessa sete di vittoria che lo spinsero ai suoi esordi rappresenta per lui una sfida estremamente emozionante e motivante.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato