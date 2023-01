Sam Hall

Miércoles 11 Enero 2023 09:32

Ruben Stanislaus ha revelado que sufrió abusos racistas aberrantes a una edad temprana después de que el siete veces campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton lo inspiró a competir.

Hamilton, el único piloto de color en la parrilla de F1, se ha propuesto como misión personal eliminar las barreras que impiden que otros sigan su camino.

"Me he enfrentado a la discriminación dentro de las carreras. Me dijeron que iba demasiado rápido. Esto ni siquiera estaba en mi propio kart. Usaste los karts del club y todos eran justos, pero dijeron que no era posible que alguien fuera tan rápido en uno de esos karts.

"Entonces, me acusaron de hacer trampa. No se puede hacer trampa", reclamó en charla con GPFans.

Dura niñez

El piloto consideró que todo se trató de que él no ganara y sucedió cuando apenas era un niño.

"Me descalificaron de toda la carrera solo porque no querían que ganara. Hay un montón de ejemplos diferentes, pero ese fue probablemente el más destacado, y eso fue alrededor de los seis años".

Stanislaus y su amigo, Lewis Appiagyei, fueron el tema de un documental reciente de la BBC, We Are England: Born to Race, donde ambos fueron invitados a la fábrica de Mercedes para conocer a Hamilton.

Hablando antes de la transmisión, Stanislaus reflexionó sobre el desafío adicional de irrumpir en una industria predominantemente blanca:

"Eres una persona extranjera que llega a un lugar donde técnicamente no deberías estar. Tienes que trabajar el doble para ser reconocido", sentenció.