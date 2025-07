Afirma que Ferrari ha perdido algo IMPORTANTE tras la llegada de Hamilton

El campeón de Fórmula 1, Nigel Mansell, ha reconocido que durante el parón invernal previo a la llegada de Lewis Hamilton, Ferrari perdió algo fundamental.

Hamilton optó por dejar Mercedes en 2024 tras 12 años en los Silver Arrows, donde se alzó con seis de sus siete campeonatos mundiales.

Tras una larga sequía de victorias entre 2021 y 2024, el británico buscaba un nuevo impulso en la Scuderia. Sin embargo, a mitad de temporada 2025, el piloto de 40 años aún no ha logrado subir al podio al volante del legendario monoplaza rojo.

Mansell, quien disputó dos temporadas con Ferrari en 1989 y 1990, regresó a su antiguo equipo Williams en 1991 y 1992, año en que se consagró campeón. Este fin de semana, el vencedor de 1992 se hizo presente en el emblemático Goodwood Estate durante el Festival of Speed 2025, compartiendo la cita con una ilustre lista de campeones.

Nigel Mansell ha elogiado en numerosas ocasiones el éxito de su compatriota y campeón mundial Lewis Hamilton

Mansell espera un renacer para Ferrari

Mansell deslumbró en Goodwood FOS al conducir su FW14B, que le dio el campeonato, y un FW11 recientemente restaurado, mientras rendía homenaje a la rica historia de la Fórmula 1 desde el balcón. Durante su intervención, se le consultó sobre el cambio de Hamilton a Ferrari y el campeón respondió con honestidad:

"Creo que es fantástico, pues él logra en un solo año lo que a mí me tomó, ¡a mí me costaron diez! No obstante, Lewis es un campeón mundial excepcional y le deseo lo mejor a él y a Ferrari. Solo me gustaría ver en Ferrari aquello que tenían el año pasado; deberían estar en la cima y este invierno han perdido ese toque especial."

Efectivamente, Ferrari parecía contar con una ventaja en la temporada anterior, cuando el predecesor de Hamilton, Carlos Sainz, llevó el escarlata a subir al podio en tres ocasiones junto a Charles Leclerc. Esta cifra supera en tres los dobles podios que la actual dupla de pilotos ha logrado, siendo la victoria de Hamilton en la carrera sprint de China el único indicio real de potencial en su temporada de debut.

Además, Hamilton ya tiene la mirada puesta en el 2026. Recientemente afirmó que, quizá, la única ventaja de la mala racha de la Scuderia es que ahora tiene claro lo que no quiere en el coche del próximo año, un vehículo que, según él, reflejará mucho más su "ADN".

