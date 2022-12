Redacción GPFans

Lewis Hamilton ha recurrido a las redes sociales para defender a varios futbolistas franceses. La selección francesa de fútbol perdió la final de la Copa del Mundo el pasado domingo tras un desenlace vertiginoso ante Argentina [3-3, 4-3 en los penaltis], que provocó muchos comentarios hacia varios jugadores.

Insultos, discriminación, racismo y amenazas. Debido al creciente protagonismo de las redes sociales en los últimos años, se ha convertido en lo más normal del mundo.

Los llamados cobardes del teclado pueden enviar mensajes de manera segura desde su computadora o teléfono en casa a los atletas que no les gustan, y muchos de esos tipos a menudo operan con una cuenta anónima.

Ahora hay innumerables historias sobre jugadores de fútbol, tenistas y también conductores que son atacados verbalmente en las redes sociales.

Aurelien Tchouaméni y Randal Kolo Muani corrieron la misma suerte tras la derrota de Francia en la final de la Copa del Mundo. Les Bleus perdieron después de una final angustiosa y emocionante después de los penaltis.

Fue Kolo Muani quien se perdió una ocasión que fue detenida por el arquero argentino Emiliano Martínez en el último minuto de la prórroga, por lo que la batalla por el Mundial tuvo que decidirse desde el punto de penalti.

Hamilton en la brecha

Tras la histórica final, se presentó una avalancha de comentarios [racistas] en las redes sociales de Tchouaméni y Kolo Muani, quienes decidieron que ya era suficiente y desactivaron la opción de responder.

Sin embargo, ahora cuentan con el apoyo de Lewis, quien expresó sus condolencias por los dos en Instagram. “Me da asco, pero no me sorprende. Tchouaméni y Kolo Muani lo dieron todo. Son héroes para muchos y no merecen más que respeto”, dijo el siete veces campeón del mundo.