¿Qué hacen los pilotos de F1 durante el parón forzado de primavera?

Hay un parón de cinco semanas entre los Grandes Premios de Japón y Miami

La F1 puede estar en un parón de cinco semanas debido a las cancelaciones de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita, pero aquí te explicamos por qué algunos equipos lo están agradeciendo.

El calendario de F1 de 2026 volvió a presentar un programa de 24 carreras repleto, pero a menudo agotador, para los equipos y pilotos, quienes este abril habrían estado ocupados en el Circuito Internacional de Bahréin y Yeda.

Sin embargo, debido al conflicto en curso en Oriente Medio, las dos carreras, originalmente programadas para el 10-12 y 17-19 de abril, fueron canceladas sin circuitos alternativos programados como reemplazo.

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Esto significa que la F1 volverá a competir el fin de semana del 1 al 3 de mayo, para el Gran Premio de Miami de 2026. Pero, ¿qué harán los equipos de F1 hasta entonces?

Aunque todos sabemos que pilotos como Lance Stroll y Max Verstappen están compitiendo en GT, los equipos estarán trabajando arduamente en sus respectivas fábricas.

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Cómo pasarán los equipos de F1 el parón de primavera

Gracias al amanecer de las nuevas regulaciones, la temporada 2026 ha sido implacable, incluso antes de comenzar. Con un shakedown en Barcelona y dos pruebas en Bahréin para los coches completamente nuevos, los equipos trabajaron a fondo antes de la primera carrera en Melbourne.

Ahora, la pausa forzada da a los equipos y a su personal la oportunidad de respirar, al menos del ambiente de alta presión en la pista, y usar este tiempo para ponerse al día desde un punto de vista técnico.

El Gran Premio de Miami ha sido señalado como uno de los mayores reinicios de la F1, con cualquier desarrollo de coche para los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita siendo ajustado, junto con cualquier desarrollo adicional para Miami también.

Pero espera... ¿no suele haber un cierre por el parón de invierno y verano?

¡Pues sí! Lo hay. Pero esto no es verano, y ciertamente no es invierno (bienvenido al chat BST). Durante estos dos períodos, los equipos de F1 están obligados por las regulaciones a cerrar sus operaciones.

Pero durante el parón de abril, los equipos son perfectamente libres de trabajar en el coche, ya que las cancelaciones de las carreras no tienen impacto en las regulaciones a este respecto.

Y para la mayoría de los equipos, esta es una noticia increíblemente buena, especialmente si tu coche tiene sobrepeso (sin vergüenza aquí).

Un nuevo campeonato comenzará

Williams ha tenido que lidiar con un coche lento y con sobrepeso en las tres primeras rondas, y hablando antes del parón forzado, el director del equipo James Vowles dijo: "Necesitamos cada hora de ese parón para volver a estar en una posición ventajosa cuando regresemos a Miami.

"Ese período para nosotros es para hacer un balance de lo que realmente podemos cambiar. Sin el desgaste [de los grandes premios], podemos contrarrestar el hecho de que la producción puede ser impulsada hacia un rendimiento futuro. Algo de eso puede llegar en Miami, algo de eso puede llegar después de eso.

"Nunca hay suficiente tiempo después del evento para revisar cada pequeño dato y entender realmente lo que deberíamos haber hecho en retrospectiva y qué programas queremos iniciar en el futuro. Esto nos proporciona un buen momento para hacerlo."

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