Audi anuncia nuevos planes para el director del equipo de F1 tras la salida de Wheatley

Jonathan Wheatley ya no es el director del equipo Audi

Han sido unas semanas de montaña rusa para el proyecto Audi F1.

No, no han estado en un ejercicio de team-building en el querido resort británico Alton Towers. En cambio, hablamos de la montaña rusa emocional.

Después de construir las perspectivas de Audi para ganar el título al borde de la temporada 2026, Wheatley ha abandonado el proyecto después de solo tres rondas (y una temporada con el equipo como Sauber).

En un anuncio antes del Gran Premio de Japón, Audi confirmó que Wheatley dejaría su cargo por 'razones personales' mientras el jefe del proyecto Audi F1, Mattia Binotto, cubriría el papel de Wheatley de forma interina.

Con algunos rumores sobre Christian Horner uniéndose al proyecto Audi (aún no hay noticias de que esto sea una posibilidad clara), Binotto ha aclarado cómo será el futuro a largo plazo del equipo con el italiano al mando.

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Binotto: No estamos buscando un nuevo director de equipo

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En declaraciones a los medios después del GP de Japón en Suzuka, Binotto aclaró que no había planes para reemplazar a Wheatley. En su lugar, se creará un nuevo rol para apoyar a Binotto en la pista y permitirle concentrarse en el aspecto técnico de la dirección de un equipo de F1.

"Para el futuro, creo que no estamos buscando un nuevo director de equipo", dijo.

"Mantendré el rol, pero necesitaré a alguien que me apoye en los fines de semana de carrera, porque no siempre estaré yo mismo en el fin de semana de carrera.

"Necesito centrarme más en la fábrica, donde hay más que transformar, diría yo, no solo desarrollar, sino transformar. Así que, sin duda, se requiere apoyo en un fin de semana de carrera."

¿Qué pasa con Wheatley?

Hasta el momento, no hay confirmación de si Wheatley se unirá a un equipo rival de F1.

Sin embargo, se ha informado ampliamente que Wheatley se dirige a Aston Martin y que probablemente sería contratado para apoyar a Adrian Newey en su papel de director de equipo en la escudería en apuros.

Se espera un largo período de baja remunerada para Wheatley, donde sin duda la especulación continuará hasta que se firme un acuerdo oficial.

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